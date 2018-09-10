Yangına yardım eden balıkçılara AB vatandaşlığı!

Yunanistan'da 23 Temmuz'da Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının şiddetli rüzgar nedeniyle sahil kenarındaki Mati ve civarındaki bölgelere sıçramasıyla ülkenin en büyük yangınfelaketlerinden biri yaşanmıştı. Yangında 98 kişi ölmüş, 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras tarafından vatandaşlık verilen balıkçılar, Mısır Göçten Sorumlu Bakanı Nabila Makram tarafından da ülkelerine döner dönmez onurlandırılacak.
Makram, "Ülkeniz Mısır için en iyi temsilcilerdiniz ve cesaret, kahramanlık ve insanlığın gerçek manasını gösterdiniz, takdir ve onura hak ettiniz" sözleriyle açıklamada bulundu.
Balıkçılar, eve geri dönüş yolundayken yanan kenti görerek yardıma gitmiş, denize atlayarak kaçmaya çalışan insanları kurtarmışlardı.
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