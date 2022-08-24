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Yanlış yapıyorsunuz! Ağlayan çocuğu en uygun susturma yöntemi, ağlayan bebek nasıl susturulur?

24.08.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların ağlaması anneler ve babalar için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Özellikle 2 yaş sendromu gibi dönemlerde hiç susmadan saatlerce ağlama sorunu ortaya çıkabiliyor. Bu ağlamalara yapılan yanlış müdahaleler çocuğun karakterini etkiliyor. Eski çocuk dadısı Laura Amies çocukların ağlamasını en uygun şekilde yatıştırmak için yapacağınız yöntemleri belirtti.

Yanlış yapıyorsunuz! Ağlayan çocuğu en uygun susturma yöntemi, ağlayan bebek nasıl susturulur?

Çocuklar istedikleri şeyler yapılmadığında çok uzun süre boyunca ağlayabiliyor. Bu durum hem ebeveynleri hem de çevreyi rahatsız ediyor. Çocuklarının daha çabuk sakinleşmesini isteyen ebeveynler çözümü tablette buluyor. Ancak ağlayan çocuğa tablet verilmesi ortadaki sorunu daha büyük bir sorun haline getiriyor. Ağlayınca tablet alacağını bilen çocuk bu davranışı yineliyor. 39 yaşındaki eski dadı Laura Amies, ağlayan bir çocukla başa çıkmanın yolunun onlara tablet vermektense ilk aşama olarak çocuğunuza sarılarak onları duygusal olarak sakinleştirmek olduğunu söyledi.

ZAMAN TANIYIN

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İkinci aşama olarak ağlayan çocuğunuza her istediklerini elde edemeyeceğini anlaması için zaman vermektir. İstediğini hemen vermek çocukların sorunları tekrar etmesine neden olmaktır. Çocuğunuzun her istediğini elde edemeyeceğini anlaması için ona zaman tanıyın. Dadı üçüncü ve son aşamanın çocuğunuzu üzen şeyden onu uzak tutmanız gerektiğini belirtiyor. Laura, "Bu aşama çok zor, pek çok insan çocuğunun ayrılma aşamasına geçmesine izin vermiyor. Fakat önemli çünkü o aşamaya ne kadar çok varırlarsa, o kadar fazla sabır, esneklik, hoşgörü ve anlayış geliştirirler.”

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