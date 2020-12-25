Yapay Güneş 20 saniye çalıştı, dünya rekoru kırdı!

Nükleer füzyon konusunda birçok ülke çalışma yürütüyor. Çünkü pek çok otorite, temiz enerji kaynağı için nükleer füzyonu destekliyor. Bildiğiniz üzere konvansiyonel yöntemler, Küresel Isınma'nın en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriyor. Bu anlamda görülmemiş bir çalışma yürüten merkez var.

GÜNEY KORE'NİN YAPAY GÜNEŞİ: KSTAR

Güney Kore'deki bu merkezde KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) isimli bir sistem geliştiriliyor. Bu sistem, daha basit bir anlatımla 'Yapay Güneş' olmayı amaçlıyor. Sistem üzerindeki çalışmalar ise oldukça sıkı. Zira 2 yıl önceki deneyler, KSTAR 'Yapay Güneş'inin 100 milyon santigrat derece üzerinde 1,5 saniye çalışabildiğini ortaya koymuştu. Şimdi ise 'Yapay Güneş', bu derecesini daha da geliştirdi ve insanlığa daha temiz enerji sağlayabilmek için en önemli rekorlardan birini kırdı.

YAPAY GÜNEŞ İLK KEZ BAŞARDI

KSTAR, gerçekleştirilen deneylerde 100 milyon santigrat derece üzerinde 20 saniye boyunca çalıştı. Bu deney, 'Yapay Güneş' KSTAR'a bir unvan da kazandırdı. Yapay Güneş, 100 milyon santigrat derece üzerinde 20 saniyeden fazla çalışmayı başarabilen ilk füzyon oldu ve dünya rekoru kırdı.

TEMİZ ENERJİ SUNACAK

Yapay Güneş KSTAR üzerinde testler hala sürüyor. Fakat testler bitip kullanıma girdiğinde KSTAR pek çok kişinin hayatına dokunacak. Çünkü sistemin kullanıma başlanmasıyla KSTAR, Güneş'te meydana gelen füzyon reaksiyonlarını takip edecek ve böylece insanlığa temiz enerji sağlayacak.

