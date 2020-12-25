HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yapay Güneş 20 saniye çalıştı, dünya rekoru kırdı!

Yapay Güneş 20 saniye çalıştı, dünya rekoru kırdı!

25.12.2020 14:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yapay Güneş 20 saniye çalıştı, dünya rekoru kırdı!

Güney Kore'deki 'Yapay Güneş' projesi KSTAR, 20 saniye boyunca çalıştı. 20 saniyede 100 milyon santigrat derece üzerine çıkan 'Yapay Güneş', dünya rekorunun da sahibi oldu.

Nükleer füzyon konusunda birçok ülke çalışma yürütüyor. Çünkü pek çok otorite, temiz enerji kaynağı için nükleer füzyonu destekliyor. Bildiğiniz üzere konvansiyonel yöntemler, Küresel Isınma'nın en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriyor. Bu anlamda görülmemiş bir çalışma yürüten merkez var.

GÜNEY KORE'NİN YAPAY GÜNEŞİ: KSTAR

Güney Kore'deki bu merkezde KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) isimli bir sistem geliştiriliyor. Bu sistem, daha basit bir anlatımla 'Yapay Güneş' olmayı amaçlıyor. Sistem üzerindeki çalışmalar ise oldukça sıkı. Zira 2 yıl önceki deneyler, KSTAR 'Yapay Güneş'inin 100 milyon santigrat derece üzerinde 1,5 saniye çalışabildiğini ortaya koymuştu. Şimdi ise 'Yapay Güneş', bu derecesini daha da geliştirdi ve insanlığa daha temiz enerji sağlayabilmek için en önemli rekorlardan birini kırdı.

YAPAY GÜNEŞ İLK KEZ BAŞARDI

KSTAR, gerçekleştirilen deneylerde 100 milyon santigrat derece üzerinde 20 saniye boyunca çalıştı. Bu deney, 'Yapay Güneş' KSTAR'a bir unvan da kazandırdı. Yapay Güneş, 100 milyon santigrat derece üzerinde 20 saniyeden fazla çalışmayı başarabilen ilk füzyon oldu ve dünya rekoru kırdı.

Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendiGüneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi

TEMİZ ENERJİ SUNACAK

Yapay Güneş KSTAR üzerinde testler hala sürüyor. Fakat testler bitip kullanıma girdiğinde KSTAR pek çok kişinin hayatına dokunacak. Çünkü sistemin kullanıma başlanmasıyla KSTAR, Güneş'te meydana gelen füzyon reaksiyonlarını takip edecek ve böylece insanlığa temiz enerji sağlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Fotoğraf ve video düzenlemek isteyenler için güzel bir alternatif: VSCOFotoğraf ve video düzenlemek isteyenler için güzel bir alternatif: VSCO
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Dolby atmos ne anlama gelir? Ne işe yarar?

Dolby atmos ne anlama gelir? Ne işe yarar?

Fotoğraf ve video düzenlemek isteyenler için güzel bir alternatif: VSCO

Fotoğraf ve video düzenlemek isteyenler için güzel bir alternatif: VSCO

Sızıntılar durmuyor: Xiaomi Mi 11'in canlı fotoğrafları ortaya çıktı!

İnternetten paylaştılar! İşte Mi 11'in yeni fotoğrafları

Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatları

Çok yakında geliyor demişlerdi! Resmen Türkiye'deler

Xiaomi Mi 11 için gelen Noel temalı gece modu paylaşımı!

Xiaomi sürpriz yaptı! İşte Mi 11'in düşük ışıktaki mücadelesi

Router Ne Anlama Gelir, Ne İşe Yarar? Router Cihazı Kullanımı Nasıldır?

Router Ne Anlama Gelir, Ne İşe Yarar? Router Cihazı Kullanımı Nasıldır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.