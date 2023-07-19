Yapay zeka üreticilerine açık mektup... Binlerce yazar imza attı!

Tech Crunch'ın haberine göre, söz konusu mektubu kurgu, kurgusal olmayan ve şiir türlerinde eser veren 8.500'den fazla yazar imzaladı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE ELEŞTİRİ

Mektupta, ChatGPT, Bard, LLaMa gibi büyük dil modellerinin arkasındaki teknoloji şirketleri, yazılarını izinsiz ya da tazminatsız kullandıkları için eleştiriliyor.

Mektubun muhatapları ise OpenAI CEO'su Sam Altman, Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Stability AI CEO'su Emad Mostaque, IBM CEO'su Arvind Krishna ve Microsoft CEO'su Satya Nadella'dan oluşuyor.

Yazarlar, bu teknolojilerin dillerini, hikayelerini, üsluplarını ve fikirlerini taklit ettiğini ve milyonlarca telifli kitap, makale, deneme ve şiirin, yapay zeka sistemleri için adeta bir gıda olduğunu düşünüyorlar.

Mektupta şirketlerden aşağıdakileri yapmaları isteniyor: