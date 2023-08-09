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Yapay zekadan suçsuz yere gözaltı: Biri 8 aylık hamileydi

09.08.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ilginç bir olay yaşandı. Polis, 6 kişiyi yapay zeka kullanarak haksız yere gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında 8 aylık hamile Porcha Woodruff'un da olduğu belirtildi. Woodruff, halihazırda yetkililere dava açmaya hazırlanıyor.

Yapay zekadan suçsuz yere gözaltı: Biri 8 aylık hamileydi

Yapay zekanın geldiği nokta hepimizin malumu. Son dönemde ChatGPT gibi sohbet robotları ve günlük hayatta birçok işin yapımını çok daha pratik hale getiren çeşitli yapay zeka araçları yoğun ilgi görüyor. Yapay zekanın kullanım alanları bu kadarıyla da sınırlı değil. Aynı zamanda birçok ülkede devlet kurumları ve polis teşkilatları yapay zekadan yararlanıyor. ABD'de ise yapay zekayla ilgili oldukça ilginç bir olay yaşandı.

YAPAY ZEKALI YÜZ TANIMA ARAÇLARINA GÜVENEREK HAKSIZ YERE GÖZALTI YAPTILAR

TRT Haber'in haberine göre, ABD'de polis, son dönemde aralarında 8 aylık hamile Porcha Woodruff'un da olduğu 6 kişiyi yapay zeka kullanarak haksız yere gözaltına aldı.

Yapay zekanın polisi yanlış yere gözaltına almaya sevk ettiği kişilerin tamamının siyah olduğu bilgisi verildi.

Halihazırda yetkililere dava açmaya hazırlanan Woodruff, şubat ayında çocuklarını okula göndereceği bir gün kapıya gelen Detroit polisi tarafından evinden alındığını söyledi.

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New York Times'a konuşan Woodruff, gözaltı sırasında hırsızlık ve araba çalmakla suçlandığını, hamileliğinin son döneminde olduğu için karakolda sancılandığını ama nezarette birkaç saat beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Nihayetinde Woodruff'un bu suçları işlemediği ve polis teşkilatının kullandığı yüz tanıma yazılımının onu yanlışlıkla teşhis ettiği ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine göre, Woodruff'un haksız yere gözaltına alınması, Detroit polisine bir benzin istasyonunun silahla soyulduğunun bildirilmesinin ardından yaşandı.

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PROGRAM WOODRUFF'UN ADINI VERDİ

Polis olaya karışan bir kadının kamera kayıtlarını bulunca zanlının yüzünü DataWorks Plus adlı bir yüz tanıma aracına yükledi.

Yazılım programı, aramayı tamamlayınca Woodruff'un adını verdi. Üstelik Woodruff'un sisteme kayıtlı fotoğrafının henüz 8 yaşındayken çekildiği, yapay zekanın bu fotoğrafı kullanarak suçsuz kadının adını verdiği anlaşıldı.

Detroit kenti yetkilileri, yapay zeka destekli yüz tanıma yazılımı nedeniyle yapılan yanlış gözaltıları nedeniyle üç farklı davayla karşı karşıya.

Uzmanlar yapay zekanın kolluk kuvvetleri içinde yaygın kullanılmaya başlamasından bu yana 6 siyah yurttaşın hukuksuzca gözaltına alındığını söylüyor.

Amerikan Sivil Haklar Birliği'nin kıdemli avukatı Phil Mayor, "Kalitesiz teknoloji kalitesiz soruşturmaları beraberinde getiriyor. Polisin yürüteceği soruşturmaların ciddiyetine dair verdiği güvenceler kulağa doğru gelmiyor" dedi.

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