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Yapay zekayı "en acil varoluşsal risk" olarak değerlendirmişti! Elon Musk, yarın kendi yapay zekasını yayınlayacak

03.11.2023 17:33 | Son Güncelleme:
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Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yapay zekanın insanlığın karşı karşıya olduğu en acil varoluşsal risk olduğuna işaret ederek endişe verici bir uyarıda bulunmuştu. "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız" diyen Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın yarın ilk yapay zekasını yayınlayacağını paylaştı.

Yapay zekayı "en acil varoluşsal risk" olarak değerlendirmişti! Elon Musk, yarın kendi yapay zekasını yayınlayacak

Elon Musk, kısa zaman önce İngiltere'de düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi kapsamında İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya konuşmuş ve yapay zekanın insanlığın karşı karşıya olduğu en acil varoluşsal risk olduğuna işaret ederek, Bence yapay zeka, karşı karşıya olduğumuz varoluşsal risklerden biri ve en acil olanı." demişti. Aynı zamanda "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

Musk, teknolojinin insanlık için en acil varoluşsal risk olduğunu ilan ettikten sonra, yapay zeka şirketi xAI'ın ilk modelini yayınlamaya hazırlanıyor.

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Ünlü milyarder X üzerinden yaptığı açıklamada, yarın (4 Kasım 2023 Cumartesi), xAI'nın ilk yapay zekasını seçili bir gruba sunacağını söyledi.

"BAZI ÖNEMLİ AÇILARDAN ŞU ANDA MEVCUT OLANLARIN EN İYİSİ"

Tesla CEO'su açıklamasında, "Bazı önemli açılardan, bu (xAI'nin yeni modeli) şu anda mevcut olanların en iyisi" dedi.

Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'yı geride bıraktığımız aylarda hayata geçirmişti.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka

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