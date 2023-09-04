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Yapımında böceklerden esinlenildi! Yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

04.09.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böceklerden esinlenen CLARI isimli bir robot görenleri şaşırttı. CLARI, dar boşluklardan geçebilmek için kendini daha ince hale getirebilme yeteneğine sahip. Robot bu yeteneği sayesinde enkazda mahsur kalanları arama konusunda iyi olabilir ve hayat kurtarabilir.

Yapımında böceklerden esinlenildi! Yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Küçük robotların pek çok kullanım alanı var. Ancak CLARI bu tür robotların geldiği son noktayı temsil ediyor olabilir.

BÖCEKLERDEN ESİNLENEN ROBOT! DAR BOŞLUKLARDAN GEÇMEK İÇİN...

New Atlas'ın haberine göre, robotik böcek CLARI, Colorado Boulder Üniversitesi'nde mühendislik doktora öğrencisi Heiko Kabutz liderliğindeki bir ekip tarafından ortaya çıkarıldı. Kabutz, üniversitenin Yardımcı Profesörü Kaushik Jayaram ile işbirliği yaptı.

Jayaram, daha önce dikey boşluklardan geçebilmek için kendini düzleştiren hamamböceğinden ilham alan bir robot yaratmıştı.

Yaklaşık bir suşi rulosu parçası büyüklüğündeki CLARI'nin yukarıdan bakıldığında kabaca kare şeklinde olan dört ayaklı gövdesi, robotun esnek dış kaplamasıyla birbirine bağlanan dört bölümden oluşuyor.

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Her bir bölüm, bir bacak, devre kartı ve bacağı ileri-geri ve yanlara doğru hareket ettiren çift aktüatör içeriyor. Bu, her bir bacağın diğerlerinden bağımsız olarak çalışabileceği anlamına geliyor.

Açık arazide hareket ederken, CLARI optimum hız ve kararlılık için varsayılan kare şeklinde kalıyor. Ancak bu şekilde geçemeyeceği kadar dar bir boşlukla karşılaşırsa, kendini daha uzun ve daha dar bir şekle dönüştürebiliyor.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, robot kare şeklindeyken yaklaşık 34 mm (1,3 inç) genişliğinde, dar haldeyken ise sadece 21 mm (0,8 inç) genişliğinde.

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CLARI'nın mevcut versiyonu bir güç ve kontrol kaynağına bağlı olarak çalışıyor. Ancak sonraki nesillerinin bataryayla çalışacağı ve karmaşık ortamlarda otonom olarak yani kendi kendilerine yol almalarını sağlayacak sensörlerle donatılacağı umuluyor. Bilim insanları ayrıca bu robotları daha küçük yapmak, ancak daha fazla bacak ekleyerek manevra kabiliyetlerini artırmak istiyorlar.

Kabutz, "Bir böceği yakalamaya çalıştığımızda, onlar bir boşluğun içinde kaybolabilirler. Ancak bir örümcek ya da sineğin yeteneklerine sahip robotlarımız varsa, kameralar ya da sensörler ekleyebiliriz ve artık daha önce giremediğimiz alanları keşfetmeye başlayabiliriz." diye konuştu.

YETENEĞİ BELKİ DE HAYAT KURTARABİLİR

Küçük robotların en sık önerilen kullanımlarından biri, enkazda mahsur kalanları arama görevleri. CLARI'nın ise dar boşluklardan geçmek için kendini daha ince yapabilme yeteneği sayesinde bu işi özellikle iyi bir şekilde yapabileceği yorumunda bulunuluyor.

CLARI hakkında bir makale ise yakın zamanda Advanced Intelligent Systems dergisinde yayımlandı.

(Fotoğraf kaynakları: Casey Cass/CU Boulder ve University of Colorado Boulder/YouTube)

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