Yaptırdığı kalça estetiği yüzünden hayatı karardı! "Vücudumun her yeri yanmış gibi"

Adee isimli genç kadın TikTok hesabında yayınladığı videoda beş ay önce bir oturuşta liposuction ve Brezilya poposu kaldırma ameliyatı geçirdikten sonra iyileşme mücadelesini açıkladı - ve ona göre, yanma ve morarma gibi hissettirdi. Adea, geçen ay yayınlanmasından bu yana 1,5 milyon kez izlenen klipte , "Bir BBL'nin acısını tarif etmenin bir yolunu buldum," diyor.

ACIYI VÜCUDUNUN HER YERİNDE HİSSETTİĞİNİ ANLATTI

"Kendine vurduğun zaman, ertesi gün bir morluk falan olduğunu biliyor musun? Sonra biri dokunur mu, yoksa dokunursun ve canın acır mı? Vücudunun her yerinde böyle hissediyor.”

VÜCUDU YANIYOR GİBİ HİSSEDİYORDU

Ayrıca acıyı sıcak bir cisimle yanmaya benzetti. "Biliyor musun, bir şey pişirirken ya da saçını yaparken kendini yakıyorsun, gerçekten sıcak mı? Vücudunun her yerinde aynı his."

YAĞ ALDIRMA İŞLEMİ DE YAPTIRDI

TikToker, en çok ağrıyan şeyin poposu olmadığını - aslında vücudunun geri kalanı olduğunu - bildirildiğine göre bu bölgelere liposuction yaptırdıktan sonra kolları, sırtı, midesi, yanları ve iç uyluklarının ağrıdığını belirtti. Adea, karın, bel ve sırtın alt kısmı dahil olmak üzere birden fazla vücut parçasını hedeflemesi amaçlanan bir yağ alma prosedürü olan “360 lipo” yaptırdığını söyledi.

OTURURKEN HALA AĞRIYOR

Standart bir BBL'de doktor, popoyu daha büyük göstermek için vücudun diğer bölgelerinden yağ enjekte eder. Bazı insanlar aynı anda BBL ve liposuction yaptırmayı tercih eder, çünkü bu sadece bir iyileşme dönemi anlamına gelir. Adea Perşembe günü The Post'a verdiği bir e-postada, "Ameliyatın üzerinden beş ay geçti, Bu yüzden artık ağrım yok, ancak oturduğumda hala biraz hassas, özellikle uzun süre oturduğumda" dedi.

Adea'nın videosunun yorumlar kısmında izleyiciler, ameliyat sonrası yaşanan "yanma" hissini destekledi. Sosyal medya kullanıcıları, "Kızım evet, ameliyatın üzerinden 4 ay geçti ve liposuction olduğu bazı günlerde tam olarak bunu hissediyorum, hala acıyor.", “Benim için daha fazla kas ağrısı hissi.” yorumlarını yaptı.



