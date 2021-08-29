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  4. Yardıma gidenler de boğulma tehlikesi geçirdi! Acı haber geldi

Yardıma gidenler de boğulma tehlikesi geçirdi! Acı haber geldi

29.08.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi ise cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Yardıma gidenler de boğulma tehlikesi geçirdi! Acı haber geldi

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan hafta sonu tatili için yüzmek amacıyla Samsun’a gelen Gedik ailesi, serinlemek için Karadeniz’e girdi.

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YARDIMA GİDERKEN BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

18 yaşındaki Ufuk Gedik ile 17 yaşındaki kız kardeşi Gizem Gedik denize açılıp geri dönerken boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba Şaban Gedik boğulma tehlikesi geçiren çocuklarının yardımına koşunca kendisi ile burada bulunan Umut Bilgin (19) adlı genç de boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar kısa sürede boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etti. Şaban Gedik, Gizem Gedik ile Umut Bilgin cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı. Ancak Ufuk Gedik denizde kayboldu. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de sevk edildi. Cankurtaranlar denizde kaybolan Ufuk Gedik’i suyun içinde bulup karaya çıkarttı.

ACI HABER GELDİ

Ufuk Gedik ile babası Şaban Gedik, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ufuk Gedik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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