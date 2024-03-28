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Yargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadı

28.03.2024 12:54
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Yargıtay'a başkan seçimi resmen tıkandı. Adaylardan Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez 138 oy alırken, önceki tur seçimlerinden farklı olarak bu turda 11 boş oy, 68 de geçersiz oy kullanıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime onuncu tur oylamayla devam ediliyor.

Yargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk sekiz turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Akarca ve Kerkez'in katıldığı dokuzuncu tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 119, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 138 oy aldı.

Seçime katılımın 336 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 11'i boş, 68'i ise geçersiz sayıldı.

Sekizinci tur oylamada diğer aday Muhsin Şentürk 96 oy almış, 3 oy geçersiz sayılmış, boş oy ise kullanılmamıştı.

Seçime onuncu tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
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