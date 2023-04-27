Yasak aşk cinayetinde korkunç detay! Eşiyle dayısını... İl değiştirip peş peşe vahşet

Kan donduran olay, önceki gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.S. (33) isimli şahıs, dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi Sakine Solmaz (28) ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ş.S., eşi Sakine Solmaz’ın boğazını bıçakla kesti. Yaşanan olayın ardından eşini yaralayan koca kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilerek ağır yaralanan Sakine Solmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİNDEN SONRA DAYISINI DA ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından kaçarak Kahramanmaraş’ın Narlı ilçesine giden katil zanlısı Ş.S., eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız’ı (34) da bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile vurulan Güngör Yıldız’ın da hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇİFTE CİNAYETİN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı Ş.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ortak operasyonuyla saklandığı kırsal Köksalan Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)