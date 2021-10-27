Yasemin Özilhan'ın 1200 avroluk hırkasına 200 TL'ye kadar alternatifler

Son dönemlerin en trend ürünlerinden biri olan hırkalar, bu sonbahar ve kış sezonunda da gardırobunuzdaki kurtarıcı parçalar arasında yerini alacak. Her türlü tarza uyum sağlayabilen triko hırkalar, hem uzun hem de kısa modelleri ile göz dolduruyor. Yasemin Özilhan’ın giydiği 1200 avroluk modelden sonra moda dünyasında daha da dikkat çeken hırkalar, aradığınız konforu ve şıklığı bir arada sunuyor. Siz de internet üzerinden bütçenize uygun alternatif modelleri inceleyerek aradığınız hırkayı kolayca bulabilirsiniz.

Koton Kadın Düğmeli Hırka, Örgü Deseni ile Dikkat Çekiyor!

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Mevsim fark etmeksizin daima kullanılan hırka modelleri, farklı ve özgün kombinler oluşturmaya yardımcı oluyor. Siz de bu sezon her zamankinden çok daha popüler olan hırka trendini Koton Kadın Düğmeli Hırka ile yakalayabilirsiniz. Örgü deseni ve balon kol formundaki tasarımı ile ön plana çıkan bu hırka; siyah, bej ve krem gibi alternatif renk seçenekleri ile sunuluyor. Cilt tonunuza ve zevkinize en uygun rengi seçerek son derece şık görünebileceğiniz bu model, mevsim geçişleri için ideal.

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Cepli Modellerden Vazgeçemeyenler için: TRENDYOLMİLLA Taş Düğme Detaylı Triko Hırka

Anneanne ve babaannelerimizin biz çocukken ördüğü hırkalar, günümüz trendleri ile bir araya geldi! Siz de TRENDYOLMİLLA Taş Düğme Detaylı Triko Hırka ile rahatlığı ve şıklığı bir arada yaşayabilirsiniz. Cep detayları ile muhteşem bir işlevsellik sağlayan bu hırka ile kombin yapmak çok daha kolay. Kahverengi ve taş olmak üzere iki farklı rengi bulunan bu model, yumuşacık kumaşı ile herkesten tam puan alıyor.

Çift renkli düğmeleri ile dikkat çeken bu hırkayı daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için hemen tıklayın!

Uzun Hırka Modellerini Daha çok Seviyorsanız Defacto V Yaka Düğmeli Triko Hırka Tam Size Göre!

Sokak stilinin vazgeçilmezi uzun hırka modelleri, her türlü kombine uyum sağladığı için özellikle mevsim geçişlerinin favorisi oluyor. Bahar aylarında şort ya da etekleriniz ile kombinleyebileceğiniz uzun bir hırka arıyorsanız Defacto V Yaka Düğmeli Relax Fit Triko Hırka modeli, şık tasarımı ve yumuşacık dokusu ile sizi bekliyor. Çizme ya da bootieler ile tamamlayabileceğiniz bu parça ile zamansız bir görünüm kazanacaksınız. Farklı kombinler ile büyüleyici stiller yaratmanıza imkan tanıyan bu model, kaliteli kumaşı ile uzun ömürlü bir kullanım vadediyor

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TRENDYOLMİLLA Taş Cep Detaylı Triko Hırka ile Beyaz ve Krem Renginin Uyumuna İnanamayacaksınız!

Kaliteli dokusuyla soğuk havalarda bile sizi sıcacık tutan hırka modelleri, hem klasik hem de sportif tarzda rahatlıkla kombinlenebilen tasarımıyla kadınların işini oldukça kolaylaştırıyor. İçine herhangi bir tişört ya da crop top giymeden de kullanabileceğiniz bu hırka, cesur tarzlarını yansıtmayı seven kadınlar için doğru bir tercih oluyor. Çift renkli kumaşı ile diğer hırkalardan ayrılan TRENDYOLMİLLA Taş Cep Detaylı Triko Hırka sayesinde çok daha modern bir görünüm yakalayacaksınız.

Yumuşacık dokulu bu hırkayı daha detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için tıklayın!

Rahatlığından Ödün Vermek İstemeyenler için: Defacto V Yaka Düğmeli Oversize Fit Triko Hırka

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Ofisten sokağa, okuldan markete, her türlü ortama hızlıca uyum sağlayabileceğiniz siyah oversize bir hırkaya yatırım yapmak en doğru tercihlerden biri olabilir. Eğer siz de böyle bir düşünceye sahipseniz Defacto V Yaka Düğmeli Oversize Fit Triko Hırka, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak. Düğmeli modeli ve oversize tasarımı ile son dönemlerin favorisi yüksek bel pantolonlarınızla rahatça kombinleyebileceğiniz bu model; siyah, kırmızı ve bej olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile dikkat çekiyor.

Geniş beden aralığına sahip bu ürünü ayrıntılı olarak incelemek için tıklayın!

Butikburuç Düğmeli Salaş Model Hırka Gri Tonu ile Yasemin Özilhan’ın Hırkasını Aratmayacak!

Sezonun moda renklerine sahip kazak ve hırka modelleri ile daha şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Siz de Yasemin Özilhan’ın 1200 avro değerindeki hırkasını çok beğenenlerdenseniz aradığınız parça Butikburuç Düğmeli Salaş Model Hırka olabilir. Gri tonu ve bol kalıbı ile göz dolduran bu hırka, günlük kombinlerinize etkileyici bir dokunuş katmaya geliyor. Hem kumaş hem de kot pantolonlarınız ile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu model, ihtiyacınız olan şıklığı ve konforu bir arada sunuyor.

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Happiness İst. Kadın V Yakalı Düğmeli Triko Hırka, Renk Seçenekleri ile Gönülleri Fethediyor!

Balon kollu hırkalar ile daha genç ve şık bir görünüm yakalamak mümkün. Siz de bu sezon şıklığınızı zirveye taşımak istiyorsanız bu formdaki hırkalar için dolabınızda yer açabilirsiniz. Happiness İst. Kadın Ekru V Yakalı Düğmeli Triko Hırka, bu noktada sizin için doğru bir tercih olabilir. Liladan çağla yeşiline, limon sarısından maviye kadar 26 farklı renk seçeneği bulunan bu ürün ile kış kombinlerinize renk getirin.

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TRENDYOLMİLLA Triko Hırka’nın Düğme Detayına Bayılacaksınız!

Kısa formdaki hırkalar ile çabasız bir şıklık yakalayabilirsiniz. Eğer siz de kısa hırkaları üst olarak kullanmayı sevenlerdenseniz TRENDYOLMİLLA Triko Hırka tam da size göre. Beyaz taşlardan tasarlanmış kalp detaylı düğmeleri ile tüm gözleri üzerinize çeviren bu hırkayı herhangi bir pantolonunuz ile çok rahat bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Bu modelde düğmeler ile oynayarak tarzınıza hükmedebilirsiniz. Hırkanın üst kısmından dilediğiniz kadar düğmeyi açabilirsiniz. Dilerseniz sadece tek bir düğmesini ilikleyerek belinizi açıkta bırakabilirsiniz.

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Ponpon Desenli Düğmeli Crop Triko Hırka, Modern Tasarımı ile Dikkat Çekiyor!

Geleneksel hırka modellerini modern detaylar ile birleştiren tasarımlar ile çok daha şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Düz hırka modelleri size de sıradan geliyorsa Ponpon Desenli Düğmeli Crop Triko Hırka modeline göz atmak isteyebilirsiniz. Göz kamaştıran tasarımı ve rahat kullanımı ile ip askılı atlet ve crop top bluzlarınız ile kolaylıkla kombinleyebileceğiniz bu ürün, tasarımındaki minik ponpon detayları ile ön plana çıkıyor.

Kaliteli kumaşı ile serin havalarda bile sizi sıcacık tutan bu ürünü daha detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

Sıradan Hırkalardan Sıkılanlar için: Kaz Ayağı Desenli V Yaka Triko Hırka

Hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplamak istiyorsanız büyüleyici tek bir parçayla bile farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Son dönemlerde tekrar yükselişte olan kaz ayağı deseni de kendini fark ettiren modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hırka konforunu kaz ayağı deseninin şıklığı ile birleştiren Defacto V Yaka Cepli Düğmeli Triko Hırka, sıradan hırka modellerinden sıkılanlar için müthiş bir alternatif sunuyor. Cepli tasarımı ile mükemmel bir kullanım kolaylığı sağlayan bu hırka, sizin de kalbinizi kazanacak!

İki farklı renk seçeneği ile sunulan bu ürünü incelemek için tıklayın!

