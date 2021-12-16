Yaşlı adamın feci ölümü! Balık tutarken ayağına balık ağı dolandı

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Çiftlik Mahallesi sahilinde bu akşam meydana geldi.

DENİZ KENARINDA BALIK TUTUYORDU

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mustafa Önder deniz kenarında balık tutmaya gitti.

AYAĞINA BALIK AĞI DOLANMIŞ HALDE BULUNDU

Mustafa Önder’in komşusu Dursun K., olay yerinin yakınından geçerken yaşlı adamı deniz kıyısında suyun içinde ayağına balık ağı dolanmış halde buldu. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Mustafa Önder’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)





