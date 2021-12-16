HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı adamın feci ölümü! Balık tutarken ayağına balık ağı dolandı

Yaşlı adamın feci ölümü! Balık tutarken ayağına balık ağı dolandı

16.12.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde deniz kenarında balık tutarken ayağına balık ağı dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeninin komşusu tarafından bulunduğu öğrenildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Çiftlik Mahallesi sahilinde bu akşam meydana geldi.

Lodos, balık ekmek teknesini batırdıLodos, balık ekmek teknesini batırdı

DENİZ KENARINDA BALIK TUTUYORDU

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mustafa Önder deniz kenarında balık tutmaya gitti.

AYAĞINA BALIK AĞI DOLANMIŞ HALDE BULUNDU

Mustafa Önder’in komşusu Dursun K., olay yerinin yakınından geçerken yaşlı adamı deniz kıyısında suyun içinde ayağına balık ağı dolanmış halde buldu. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Mustafa Önder’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Balık sürülerinin peşinden gidiyordu, tüfekle vuruldu!Balık sürülerinin peşinden gidiyordu, tüfekle vuruldu!

dd111123-bd29-48ad-be94-299dc9f5b725

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Bu kadar olay olacağını bilmiyordum""Bu kadar olay olacağını bilmiyordum"
Sahte içki kâbusu! Görme bozukluğu sebebiyle...Sahte içki kâbusu! Görme bozukluğu sebebiyle...
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince gerçek ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince gerçek ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek o aracı teslim etti

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Pes dedirten savunma

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Vahşette yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.