HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı

Yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2020 10:30 | Son Güncelleme

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara “sokağa çıkma yasağı” getirilmesi nedeniyle Beyoğlu’nda halk otobüsüne binmek isteyen 64 yaşındaki adamı şoförler araca almadı. Duruma sinirlenen yaşlı adam, otobüs şoförüne tepki gösterdi.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da artarken, 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dışarıya çıkması yasaklandı. Evine gitmek için Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki otobüs durağında bekleyen 64 yaşındaki Vural Tilgin’i ise şoförler araca almadı.

Gelen otobüse binmek isteyen yaşlı adamı şoför almayarak kapıyı kapattı. Otobüs uzaklaşırken, duruma sinirlenen adam ise kapısına vurarak, “64 yaşındayım izin kağıdım var” diyerek tepki gösterdi. Bir süre daha durakta bekleyen Tilgin, herhangi bir otobüse binemeyince duraktan ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Belediye Başkanı uyardı: Buraya gelmeyinBelediye Başkanı uyardı: Buraya gelmeyin
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs OTOBÜS

En Çok Okunan Haberler

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

81 ülke IMF’den borç istedi

81 ülke IMF’den borç istedi

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Turistler akın etti, sahiller doldu taştı

Turistler akın etti, sahiller doldu taştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Mehmet'in doktor babasına özlemi duygulandırdı

İzleyenleri duygulandıran anlar! 'Babamın kokusu gitmiş'

Belediye Başkanı’ndan tatilcilere uyarı: "Ayvalık’a gelmeyin"

Belediye Başkanı uyardı: Buraya gelmeyin

Rektörden tebessüm ettiren 'Bende özledim' klibi

Rektörden tebessüm ettiren 'Bende özledim' klibi

Koronavirüs nedeniyle evden çalışan ebeveynlerin günleri bakın nasıl geçiyor

Hem ellerini hem ayaklarını bağladı

Koronavirüs salgını Urla'daki Karantina Adası'nı akıllara getirdi

Koronavirüs orayı akıllara getirdi! İzmir'in karantina merkezi

Taş ve sopalarla saldırdılar! Başkent'te şoke eden görüntüler

Taş ve sopalarla saldırdılar! Başkent'te şoke eden görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.