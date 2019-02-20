Yaşlı hastanın yardımına ekipler yetişti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Pembe Sadak (80), ekiplerin çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Nurs köyü Aşağı Şenlik mezrasında rahatsızlanan kalp hastası Pembe Sadak, yolun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye götürülemeyince, yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu yolda ambulansın ilerleyememesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesine rağmen uzun uğraşlar sonucu geldikleri köyde Sadak'ı araçla yaklaşık 10 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Sağlıkçıların ilk müdahalesini ambulansta yaptığı Sadak, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hizan Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, yaptığı açıklamada, hastayı kurtarmak için buzlanma ve çığ tehlikesine rağmen çalışma yürüttüklerini söyledi.

İki gündür çalışmalara devam ettiklerini belirten Gönder, "Ambulans köye çıkamadığı için hastayı kendi aracımızla Nurs köyüne götürüp ambulansa yetiştirdik." dedi.

Hasta yakını Kenan Arslan ise ekiplerin yoğun çalışma yaptığını ifade ederek, "Ekipler çok şükür köye ulaştı ve hastayı ekip aracı ile dereye indirip ambulansa yetiştirdiler. Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

