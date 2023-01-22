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Yaşlılık etkilerini silip atacak! Brezilyalı kadınların 8 güzellik sırrı ile yıllara meydan okuyun

22.01.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarımız ve cildimiz sürekli olarak değişim yaşıyorlar. Dışarıdan gelen zararlı etkenlerden kolayca etkilenen cildimiz çeşitli cilt sorunları yaşamamıza neden olabiliyor. Zaman geçtikçe artan yaşlılık etkilerini azaltmak için doğal çözümler aranıyor. Dünyanın en güzel kadınları arasında yer alan Brezilya kadınların güzellik sırları doğal botoks etkisi yaratıyor ve güzelliğinize güzellik katıyor.

Yaşlılık etkilerini silip atacak! Brezilyalı kadınların 8 güzellik sırrı ile yıllara meydan okuyun

Kadınlar güzelliklerine olan düşkünlükleriyle işe yaramayan bakım ürünlerine tonlarca para verebiliyorlar. Cildimize iyi geleceğini düşünerek aldığımız bakım ürünleri zararlı etkilere sebep olarak sivilcelere, cilt yağlanmasına ve kuruluğuna, siyah noktaya ve ince çizgilere neden olabiliyor. Brezilyalı kadınların uyguladığı bakım tüyoları merak ediliyor.

BREZİLYALI KADINLARIN GÜZELLİK SIRLARI

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU İÇMEK KIRIŞIKLARI AZALTIYOR

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Hindistan cevizi suyu, birçok vitamin ve mineral içerdiğinden cildinizi canlandırması ve nemlendirmesiyle bilinir. Cildiniz kuruysa, sivilceniz varsa veya cildinizin yaşlanmasını önleyecek bir şey istiyorsanız, doğrudan cildinize uygulamak işe yarayabilir. Bununla birlikte uzmanlar , hindistancevizi suyu tüketmenin aslında kırışıklıkları azaltmak, cildinizi nemlendirmek ve canlandırmak için daha etkili olabileceğini öne sürüyor. Ek şeker veya koruyucu madde olmadan içilmesi tavsiye edilir. Adriana Lima, "Hindistan cevizi suyunun cildi içten dışa koruduğunu hepimiz biliyoruz. Tadı da gerçekten güzel, bu yüzden aynı zamanda nefis bir ikram." diyor.

KUMLA PEELİNG YAPIYORLAR

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Tıkanmış gözenekleri ve sivilce oluşumunu önlemek için cildinizi pul pul dökmek önemlidir. Tüm ölü deri hücrelerini ayaklarınızdan ve ellerinizden çıkarmak için ıslak kumu doğal bir çare olarak kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, kum sert bir eksfoliyan olabilir ve o kadar da nazik olmayabilir, bu nedenle kumu cildinize yumuşak bir şekilde ovmak cildinize gerçekten fayda sağlayabilir. Bazı kişilerin cildi hassas olduğundan yüzünüzde kullanmaktan kaçının.

HAVUÇ SUYU CİLT HASARLARINI GİDERİYOR

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Havuç suyunun göz sağlığınızı iyileştirmekten bağışıklığı güçlendirmeye kadar pek çok sağlık yararı vardır. Ve özellikle cildiniz için iyi olabilir - kollajen üretiminiz için iyi olan bol miktarda C vitamini içerir. Cildinizi güçlendirip biraz esneklik kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda güneşten kaynaklanan hasarlara karşı da koruma sağlayabilir.

LENFATİK MASAJ YAPTIRIYORLAR

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Lenfatik masaj, kollarınızdaki ve bacaklarınızdaki şişlikten kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan bir masajın daha yumuşak bir versiyonudur. Atık ürünleri vücudunuzdan çıkarabilir ve lenfatik sisteminizi doğal olarak temizleyebilir. Ancak bu tür bir masaj yaptırmadan önce bir doktora danışmanız önerilir. Amanda Wells, “Benim sırrım lenfatik bir masaj. Dolaşımı (artıran) ve su tutulmasını (azaltan) özel bir masajdır. Bu, çoğu Brezilyalının onsuz evden çıkmadığı bir tedavi.”

DENİZ SUYUNU SAÇLARI VE CİLTLERİNDE KULLANIYORLAR

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Genel olarak saçlarınıza bakım yapıyor ve nemlendiriyorsanız arada bir tuzlu su uygulayarak kendi saçlarınızı ısıtmadan da şekillendirebilirsiniz . Saçınıza kumsal dalgalı bir görünüm kazandıran, böylece ona hacim ve belirginlik katan tuz kristalleri vardır. Sadece saçınıza değil, cildinize de iyi gelir. Tuzlu su egzamayı tedavi etmeye, alerjik cilt reaksiyonlarını azaltmaya ve cildinizi pul pul dökmeye yardımcı olabilir . Bu Brezilya modellerinin kusursuz görünmesine şaşmamalı.

CİLT GÜZELLİKLERİNİN SIRRI DENİZ YOSUNU

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Deniz yosununun kilo vermeye yardımcı olmak ve kalbinizi korumak gibi genel olarak vücudunuz için çok sağlıklı olduğu bilinir, ancak aynı zamanda cildiniz için de çok faydalıdır. Cildinizin genel sağlığını iyileştirebilecek anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Sadece bu da değil, sivilceyi önleyebilecek nemlendirici nitelikler içerir. Ayrıca cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olabilir ve yaşlanma sürecini daha az fark edilir kılmak için becerikli bir besleyici unsur olabilir. Diyetinize bir sos olarak veya en sevdiğiniz sebze çorbasına ekleyebilirsiniz.

AÇAİ MEYVESİ YAŞLANMA SÜRECİNİ YAVAŞLATIYOR

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Açaí meyveleri Brezilya'nın "süper meyvesi" olarak bilinir ve hatta çilek, yaban mersini ve ahudududan daha fazla antioksidan içerirler. Yaşlanma sürecini daha az fark edilir kılmak için besleyici bir unsur olarak bilinirler ve aynı zamanda genel sağlığınızı iyileştirmek için canlandırıcı bir yol olarak bilinirler. Cildinizin sıkı görünmesine yardımcı olacak ve yara izlerini, çatlakları ve kuru cildi ortadan kaldıracak açai yağı içeren cilt bakım ürünlerini kullanabilirsiniz .

"Brezilya'daki her ziyaretçinin veya sporcunun açaí'yi denemesi gerektiğini düşünüyorum. Neredeyse herkesin meyve kaseleri ve smoothie'ler yapmak için kullandığı bir süper besin meyvesidir. Lezzetli, sağlıklı ve en güzel tarafı da bulamamanıza imkan yok.” — Lais Ribeiro

PEELİNG İÇİN ESMER ŞEKERDEN YARARLANIYORLAR

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Cildinizi pul pul dökmek için kahverengi şeker gibi evde bulunan bir malzemeyi kullanabilirsiniz. Epsom tuzunun olabileceği kadar cildinize zarar vermez - bu nedenle hassas bir cildiniz olsa bile, kahverengi şeker uygulamak işe yarayabilir. İlk başta vücudunuzda biraz yapışkan hissedebileceğinden, peeling yaptıktan sonra dikkatlice durulamak iyi bir fikirdir.

"Teyzem bana evde çok iyi bir kese öğretti: Esmer şeker, hindistan cevizi suyu ve biraz su, en iyi yüz ve vücut peelingine eşittir. Tüm ölü deriyi alır ve sizi süper yumuşak bırakır. — Emanuela de Paula

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