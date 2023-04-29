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Yatak odasında çıplak ve kanlar içerisinde... 10 dakikada oldu: Her detayı korkunç! Polisler kapıdayken...

29.04.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da her ayrıntısı kan donduran bir olay meydana geldi. 22 yaşındaki Buket Yorgancı'yla internet üzerinden tanışan Aydın Altay, genç kadını öldürüp ortadan kayboldu. Genç kadının cansız bedeni, çilingirle kapısı açılıp girilen evin yatak odasında çıplak halde bulundu. Altay ise saklandığı yer polisler tarafından tespit edilince polisler kapıya geldiğinde aynı silahla intihar etti. İşte dehşete düşüren olayın tüm detayları...

Yatak odasında çıplak ve kanlar içerisinde... 10 dakikada oldu: Her detayı korkunç! Polisler kapıdayken...

İstanbul'da meydana gelen cinayet ve intihar olayının tüm ayrıntıları tüyler ürpertti. 22 yaşındaki kadının yatak odasında çıplak halde ölü bulunduğu olayda, genç kadını öldüren şahıs ise polislerden kaçamayacağını anlayınca intihar etti. İşte kan donduran dehşetin tüm detayları...

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARDI

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; iddiaya göre harita mühendisi H.Ö, galerici olan bir arkadaşının aracılığıyla Göktürk'teki evini 29 yaşındaki Aydın Altay ve 25 yaşındaki R.Ö'ye kiraladı. Aydın Altay'ın 18 suç kaydı olduğu ve aynı zamanda cinayet suçundan arandığı kaydedildi. Benzer şekilde R.Ö.'nün de bir cinayet dosyasından aranması olduğu aktarıldı. Altay ve R.Ö.'nün devamlı adres değiştirerek saklanmak için ev kiraladıkları öğrenildi. İkilinin ev sahibi H.Ö.'ye de kendilerini depremzede olarak tanıttıkları ve Göktürk'teki o evi tuttukları belirtildi.

YATAK ODASINDA ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULUNDU

Geçtiğimiz hafta sonu ise, evden silah sesi duyulduğunda ev sahibine telefonla ulaşıldı. Galerici arkadaşı H.Ö.'yü arayıp evi kontrol etmesini istedi. Çilingir yardımıyla evin kapısı açılıp içeri girildiğinde ise yatak odasında çıplak halde ve kanlar içinde bir kadın cesedi bulundu. Bunun üzerine polise haber verildi.

Polisler olay yerine geldiklerinde, ölen kadının 22 yaşındaki Buket Yorgancı olduğunu belirledi. Yorgancı'nın başından tek kurşunla vurulduğu tespit edilirken evde boğuşma izi olmadığı da öğrenildi. Genç kadının yatak odasının girişinde kafasından vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin evdeki aramasında bir adet 7.65 mm çapınca ruhsatsız tabancayla 9 mm çapında boş bir kovan bulundu. Apartmanda yaşayanlar ise gece saatlerinde iki el ateş sesi duyduklarını ifade etti.

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EVE BİRLİKTE GİRMİŞLER

Apartmanın girişindeki güvenlik kamerası ve bölgedeki diğer kameralar da polis ekipleri tarafından incelendi. Görüntülerde, öldürülen genç kadın ile bir kişinin eve beraber girdikleri tespit edildi.

Görüntülerde aynı zamanda Aydın Altay'ın yaklaşık 10 dakika sonra evden tek başına ayrıldığı da belirlendi. Sonrasında eve başka giren ya da evden çıkan da olmadı. Polisler bunun üzerine Aydın Altay ile R.Ö.'yü arama çalışmaları başlattı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Dün ise polisler, Altay'ın Gaziosmanpaşa'da saklandığını belirledi. Altay, düzenlenen operasyonda kaçamayacağını anladığında polisler kapıdayken genç kadını öldürdüğü silahla intihar etti.

BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemelerde Altay'ın ocak ayında da Gaziosmanpaşa'da Tuncay Kurban'ı öldüren kişi olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri öte yandan, kaçan şüpheli R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca korkunç olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde genç kadının ölmeden önceki son anları da yer aldı. Söz konusu görüntülerde Buket Yorgancı'nın bir kişiyle asansöre binmesi ve yaklaşık 10 dakika sonra şüphelinin evden tek başına ve koşarak çıkması yer aldı.

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