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Yatırım vaadiyle 18 kişiyi 14 milyon TL dolandıran şüpheli hakkında flaş karar

26.11.2023 22:13 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de, internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığı vaadiyle 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan altın, döviz ve aracını alarak dolandıran A.S., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yatırım vaadiyle 18 kişiyi 14 milyon TL dolandıran şüpheli hakkında flaş karar

Edinilen bilgiye göre 2022 ile 2023 yılları arasında internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığı, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım ve satımlarda makas aralığının düşük olduğu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek Kayseri'de ikamet eden 18 ayrı vatandaştan toplam değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçları alarak geri ödeme yapmayarak dolandırdığı tespit edilen A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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Şüpheli Kayseri yatırım
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