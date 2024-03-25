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    4. Yatmadan bir saat önce yendiğinde deliksiz uyutuyor! Sakinlik ve rahatlama sağlıyor

    Yatmadan bir saat önce yendiğinde deliksiz uyutuyor! Sakinlik ve rahatlama sağlıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    25.03.2024 08:16
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    Her ne kadar yatma saatine çok yakın yemek yemek yanlış olsa da, bazı uyku uzmanlarına göre bazı yiyecekler aslında daha iyi bir gece uykusu almanıza yardımcı olabiliyor. Bu besinlerden biri de tatlıya düşkün olanları mutlu edecek cinsten.

    Yatmadan önce çikolata yemek daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Uyku uzmanları, yatma saatine çok yakın yemek yemenin uykunuzu bozabileceğini ancak bazı yiyeceklerin aslında gece uykunuzu iyileştirebileceğini söylüyor. Bed Kingdom, "mükemmel besinlerle" dolu tatlı bir ikramın iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olabileceğini paylaştı.

    'RAHATLAMAK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN ŞEY'

    Daily Star'da yer alan habere göre, çikolatayı gece geç saatlerde sağlıklı bir atıştırmalık olarak düşünmeyebilirsiniz, ancak uzmanlar bunun tam da rahatlamak için ihtiyacınız olan şey olabileceğini söylüyor.

    uyumak uyku a

    Bed Kingdom'daki uzmanlar bu durumu, "Yatmadan en az bir saat önce ölçülü olarak bitter çikolata yemek, daha verimli bir gece uykusuna yol açabilir." şeklinde açıkladı.

    bitter çikolat

    Bitter çikolatada bulunan özelliklerin, doğrudan sakinlik ve rahatlamayla bağlantılı bir kimyasal olan serotonin üretimini teşvik ettiği biliniyor. Ayrıca, tatlı ikramının tadını çıkarmak, yatmadan önce stres seviyelerini azaltabilir.

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    İdeal uyku artırıcı atıştırmalık için uzmanlar, bitter çikolatayı muz ve badem gibi diğer uyku dostu yiyeceklerle birleştirmenizi öneriyor. Ancak fıstık ezmesi de işe yarayabilir.

    fıstık ez

    Fıstık ezmesinin de uyku üzerinde etkili olduğunu blirten uyku uzmanları, "Gece geç saatte sağlıklı bir atıştırmalık olarak fıstık ezmesi tüketmek uyku kalitenizi artırabilir, kan şekeri seviyenizi dengeleyebilir ve kas gelişimini destekleyebilir." dedi.

    fıstık ezme

    Kalp sağlığına yararlı yağlar, vitaminler, mineraller ve daha fazlası gibi önemli besinlerle dolu olan fıstık ezmesi aynı zamanda vücudunuzun uyku moduna geçmesine yardımcı olmak için uykuyu tetikleyen kimyasal triptofanı da içerir.

    fıstık ezmesi

    Badem, ceviz ve kaju fıstığı gibi diğer kuruyemişler de melatonin, magnezyum ve çinko içerdikleri için daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

    ceviz

    Yatmadan önce lezzetli bir atıştırmalık istiyorsanız dil peynirini deneyin. Dil peyniri, gece boyunca açlığınızı ve isteklerinizi tatmin eden yağlar ve proteinlerle doludur ve vücudunuz tarafından iyi bir gece uykusu için yavaşça sindirilir.

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