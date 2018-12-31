Yavuz Sultan Selim, türbesinde anıldı

İSTANBUL (AA) - Osmanlı Cihan Devleti'nin 9'uncu padişahı Yavuz Sultan Selim Han, 1516'da Kudüs'e gelişinin ve Mescid-i Aksa'da namaz kılışının 502'nci yılı dolayısıyla türbesinde düzenlenen törenle yad edildi.

İstanbul Müftülüğü'nce Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camisi haziresinde bulunan türbede düzenlenen program, ikindi namazı sonrası İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kudüs Araştırmacısı Musa Biçkioğlu, burada yaptığı konuşmada, Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatarak, padişahın 8 yıl tahtta kaldığını hatırlattı.

Biçkioğlu, Yavuz Sultan Selim'in biri Safevilere karşı diğeri de Mercidabık ve Ridaniye Savaşı için Mısır'a düzenlediği seferler olmak üzere 2 büyük seferi olduğunu aktararak, Safevilere karşı düzenlediği seferin 16 ay sürdüğünü kaydetti.

Yavuz Sultan Selim'in neredeyse 4 yıl sadece iki seferinin sürdüğünü dile getiren Biçkioğlu, "Saraylarda sefa sürmek midir yoksa devlet işlerini belki de ümmetin işlerini takip etmek midir? Buradan benzetmeyi yapalım. İstanbul'a döndüğünde bu kadar büyük zafer, acaba kutlamayı hak etmiyor muydu. Mutlaka hak ediyordu ama 25 Temmuz günü yatsı namazından sonra Üsküdar'dan kayıkla gizli bir şekilde tören yapılmaksızın saraya girmiştir. Tevazunun da bu kadarı..." dedi.