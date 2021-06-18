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Yaz hamilelerine kritik uyarı! Tatile gitmeden önce yapılması gerekenlere dikkat edin

18.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz döneminde hamileler hem aldıkları fazla kilolarla hem de gebeliğin etkisinde hormonlara bağlı artan sıcaklık hissi ile mücadele ediyor. Hamilelikte ortaya çıkan baş dönmeleri ve tansiyon düşüklüğünün en sık sebeplerinden biri kaybedilen sıvının yerine konulmamasıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Şeyma Yöney, artan yaz sıcaklarına karşı hamileleri uyardı.

Yaz hamilelerine kritik uyarı! Tatile gitmeden önce yapılması gerekenlere dikkat edin

Yaz mevsimi ve hamilelik hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Şeyma Yöney, “Aşırı sıcak havalar terlemeyi de beraberinde getirir, bu durum vücutta su ve mineral kaybına neden olur. Dolaşımda yeterli sıvı olmaması rahimde kasılmalara hatta düşük ve erken doğum gibi istemediğimiz sonuçlara dahi sebep olabildiği için hafife alınmamalıdır” diye konuştu.

“TATİLE GİTMEDEN HEKİME GİDİN”

Risklere maruz kalmamak için tatil öncesi hekime gidilmesi gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Şeyma Yöney 4 kritik uyarda bulunarak, “Günde en az 2- 3 litre su tüketin. Ayrıca günde 1 şişe maden suyu da hem sizi rahatlatacak hem de kaybedilen minerali dengeli bir şekilde yerine koyacaktır. İnce ve pamuklu giysiler tercih edin. Pamuklu ve cilde nefes aldıran giysiler, terlemenizi ve sıvı kaybını azaltmanın yanı sıra, pişik ve mantar gibi dermatolojik problemler yaşamanızı da engelleyecektir. Cildinizi güneşten koruyun; yaz aylarında oluşan güneş lekeleri hamilelerde ışığa hassasiyetle birlikte daha belirgin ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için, güneşin dik ışınlarla tesir ettiği öğle vakitlerinde dışarı çıkmamak, şapka ve şemsiye kullanmak, güneş koruyucusu sürmeyi ihmal etmemek önemlidir. Tatile gidecekseniz öncesinde mutlaka hekiminize başvurun, bebeğinizin sağlık durumunu, tatildeki mesafe ve aktivitelerle ilgili size özel bir sakınca olup olmayacağını öğrenin” şeklinde konuştu.

(İHA)

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