Yaz mevsiminin en güzel hediyesi D vitamini

Temel olarak güneş ışığından ve daha az olmak kaydıyla besinlerden alınabilen D vitamini, kalsiyum emilimine yardım etmesi, kemiklerde kalsiyum depolaması ve kandaki kalsiyum seviyesini kontrol etmesi açısından vücut için gerekli bir vitamin. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilere göre Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından bağışıklık sistemini destekleyici etkisi de onaylanan D vitamininin iki bileşeni bulunuyor: D2 vitamini ve D3 vitamini.

D3 vitamini güneş ışığı ile üretiliyor. D vitamininin bu iki formu da zenginleştirilmiş besinler ve besin desteklerinde bulunuyor.

YÜZ VE KOLLARI 30 DAKİKA GÜNEŞE BIRAKIN

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeterli D vitamini üretimini sağlamak için güneş yanıklarının oluşmamasına dikkat edecek şekilde; her gün yüz ve kolları maksimum 30 dakika güneşe maruz bırakmayı öneriyor. Güneşe maruz kalma sonucu çok fazla D vitamini alımı mümkün değil, çünkü vücudun oto kontrol mekanizması devreye girerek D vitaminini aktif olmayan türevlerine çeviriyor. D vitamini destekleri mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Özellikle yağlı balıkların tüketilmesi, yumurta gibi kaliteli protein alımına önem verilmesi vücuttaki D vitamini düzeylerinin de dengelenmesine yardımcı oluyor.