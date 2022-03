Yaz modasına şimdiden ayak uydurmak isteyenlere Amazon'dan öneriler

Yeni sezon, yeni moda anlamına geliyor. Önümüzde ise yaz sezonu var. Eğer sıcacık, güneşli yaz aylarını seven ve modayı yakından takip edenlerdenseniz dolabınızı yaza hazırlamalısınız. Amazon'da yer alan ve yazın cıvıl cıvıl enerjisini dolabınıza taşıyacak birbirinden şık ürünleri sizler için inceledik. Kalitesi ve rahatlığı ile yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz şık ve kullanışlı modellere gelin, hep birlikte göz atalım!

1. Yeni sezonun gözdelerini tercih edebilirsiniz: Khanomak Atlet

Yaz modasına şimdiden hazırlık yapmak istiyorsanız bu yılın trendleri arasında bulunan atlet modellerini incelemelisiniz. Khanomak Atlet, spagetti askılı şık tasarımı ile üzerinizde estetik bir duruş sergiliyor. Yuvarlak yakalı ürüne kontrast yan şeritleri güzel bir dokunuş yapıyor. %95 pamuktan üretilen giysi, yumuşak dokusuyla kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca nefes aldıran yapısıyla sıcak yaz aylarında kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. İster casual kombinlerde ister özel günlerde kullanabileceğinizi kıyafeti siyah yüksek bel bir tayt ve topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Stilinizi şık takılarla tamamlayabilirsiniz!

2. Benzersiz bir stil yaratabilirsiniz: FUNWAVE Kolsuz Üst

Yaz sezonunun popüler ürünleri arasında croplar yer alıyor. Göbeği açıkta bırakan bu modeller, güzel ve fit duruşunuzu vurgulamanızı sağlıyor. Siz de son derece şık bir crop model arıyorsanız FUNWAVE Kolsuz Üst'e göz atmalısınız. Çapraz boyun askısıyla üzerinizde şık bir duruş sergileyen kıyafet, cesur modeliyle göz dolduruyor. Ekoseli deseniyle hareketli bir görünüm kazanıyor ve dar kalıbıyla üzerinize tam olarak oturuyor. Yüksek kaliteli kumaşıyla cildinize yumuşak dokunuşlar yapıyor. Hafif ve rahat tasarımıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor.

3. Çiçek desenleriyle yazın enerjisini hissedebilirsiniz: Black Swan Bluz

Çiçekli modeller, kendine yaz sezonunun zamansız tasarımları arasında her zaman yer buluyor. Yazın cıvıl cıvıl enerjisini üzerinize yansıtan bu modellerin her gardıropta olması gerekiyor. Black Swan Bluz, çiçek desenleriyle aradığınız şıklığı vadediyor. %100 pamuktan elde edilen ürün, teninizde hoş bir his bırakıyor. Ayrıca cildinize nefes aldırarak terlemenizi önlüyor. Daha şık bir görünüm sunan bluz sayesinde girdiğiniz ortamlarda tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Bisiklet yakalı bluzu jean pantolon ve beyaz bir babet ile tamamlayabilirsiniz. Bu sayede şıklığınızı taçlandırabilirsiniz.

4. Dantel işlemeli ürünlerle daha iddialı görünebilirsiniz: Siyova Tişört

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Crop ve V yaka model kıyafetler, yaz sezonunun olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İddialı tasarımlarıyla beğeni kazanan modellere yaz sezonu için hazırlık yapmaya başlayan herkesin sahip olması gerekiyor. Yüksek kalite polyester kumaştan elde edilen Siyova Tişört, yumuşak dokusuyla size kendinizi gün boyu konforlu hissettiriyor. İster casual kombinlerde ister özel günlerde giyebileceğiniz kıyafet, esnek yapısıyla rahatça hareket etme imkânı veriyor. Dar kesimiyle vücuda tam olarak oturan tişörte dantel detayları iddialı bir dokunuş yapıyor. Siyova Tişört'ü tayt, pantolon, şort ve eteklerle rahatlıkla kombinleyebilir, spor ya da topuklu ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

5. Beyazın asaletini yansıtabilirsiniz: Grebest Straplez

Yaz sezonu için joker ürünler alarak gardırobunuzu yenilemek istiyorsanız straplez modellere dolabınızda kesinlikle yer vermelisiniz. Tatilde bronzlaştıktan sonra ten renginize çok yakışacak beyaz renkli ve şık bir ürüne sahip olmak istiyorsanız Grebest Straplez aradığınız kıyafet olabilir. Üzerinize tam olarak oturan ürün sayesinde kayma problemiyle karşılaşmazsınız. Gündelik hayatta ve özel günlerde tercih edebileceğiniz ürünü kısa kot şort ve parmak arası terliklerle kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz yüksek kalite polyester'dan üretildiği için yumuşacık bir dokuya sahip olan ürünü rengarenk eteklerle de giyebilirsiniz.

6. Oversize modellerle modayı takip edebilirsiniz: MİLD WEAR Tişört

Erkeklerin yaz modasında oversize modeller ve beyaz renk ön plana çıkıyor. Rahat giyim son dönemlerin trendleri arasında kendine yer buluyor. Oversize ürünleri sevenlerin bayılacağı MİLD WEAR Tişört, sadelik ve şıklığı bir arada bulunduruyor. %100 pamuktan elde edilen ürün, teninize nefes aldırdığı için sıcak yaz aylarında sizi serin tutuyor. Yumuşak dokusu, kendinizi iyi hissettiriyor. Bisiklet yakalı tişört, geniş kesimiyle gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. Siz de WİLD WEAR Tişört'ü keten şort ve sandaletlerle kullanabilir, dilerseniz gömlek içine de giyebilirsiniz. Giysiyi günlük kombinlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

7. Özgürce hareket edebilirsiniz: DC Shoes Şort

Erkek yaz modasının trendleri arasında keten şortlar her yıl mutlaka yer alıyor. Yaz için şimdiden hazırlık yapmaya başladıysanız geçmeyen modası ve rahatlığıyla keten şortu alışveriş listenize eklemelisiniz. Hafif yapısıyla bedeninize özgürlük sunan DC Shoes Şort, yaz aylarında gün boyu konforlu bir kullanım vadediyor. Pamuklu dokusuyla tende hoş bir his uyandıran gri renkli ürün, şık bir duruş sergiliyor. Cep detayları telefon ve cüzdanı yanınızda taşımanız için gereken alanı sağlıyor. Ürünü oversize beyaz tişört, siyah bir gözlük ve parmak arası terlikle kombinleyebilirsiniz.

8. Yumuşak dokusuyla teninizde hoş bir his bırakan ürünleri seçebilirsiniz: DeFacto Şort

Sezonun trendlerini takip etmeyi seven kadınların da yaz sezonu gelmeden sahip olması gereken ürünler arasında keten şortlar yer alıyor. Hem kadın hem erkek modasının vazgeçilmezlerinden biri olan keten şortlar, hafif yapısıyla sıcak havalarda serin kalmanıza yardımcı oluyor. Siz de yazın modasını yakalamak istiyorsanız DeFacto Şort'u tercih edebilirsiniz. Yüksek bel tasarımlı ürün, pamuklu kumaşıyla tende hoş bir his uyandırıyor. Diz üstü ve şerit detaylı şortu crop model tişört ve açık renk babetler ile kombinleyebilirsiniz. Böylece çok şık bir stil yakalayabilirsiniz.

9. Rahatlığı ayaklarınızla buluşturabilirsiniz: JustBow Unisex Terlik

Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz JustBow Unisex Terlik, birinci sınıf suni deriden elde ediliyor. Hem kadın hem erkeklerin kullanabileceği ürün, açık tasarımıyla sıcak havalarda ayakların terlemesini önlüyor. EVA ortopedik tabanı ile omurgaya binen yükü azaltarak sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor. Ayrıca yumuşak mantar taban özelliğiyle gün boyu rahat bir kullanım sunuyor. Hafif yapısıyla ayakları yormayan terlik, yerden gelen darbeleri emerek darbe şiddetini azaltıyor. Dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar kullanılabiliyor. 2,2 cm topuk yüksekliğine sahip ürünü üst kayışları sayesinde ayaklarınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

10. Yeni trendlere uyum sağlayabilirsiniz: Under Armour Tişört

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yaz sezonunun en trend modelleri arasında Under Armour Tişört de yer alıyor. Loose modelli ürün, bol duruşuyla rahatlık sunuyor ve şık bir duruş sergiliyor. Çok hızlı kuruduğu için tişörtü acil durumlarda hızlıca yıkayıp giymek mümkün oluyor. Ter tutmayan ürün, koku giderme teknolojisiyle kokuya neden olan mikropların üremesini engelliyor. %100 polyester kumaştan elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Şık tasarımıyla beğeni kazanan tişörtü keten bir pantolon ve spor ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Böylece rahatlığınızdan ödün vermeden çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz.