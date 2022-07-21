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Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

20.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar oyunları, yaz tatilini en eğlenceli geçirmenin yollarından biri. Güncel oyunları oynamak ve oyunlardan zevk alabilmek içinse iyi bir oyun bilgisayarı gerek fakat herkes oyun bilgisayarlarına yüksek bütçeler ayıramıyor. Bu sebeple ufak bir araştırma yaptık ve sizin için fiyat-performans oyun bilgisayarı seçeneklerini değerlendirdik. Eğer yaz dönemini yeni oyunları oynayarak geçirmeyi planlıyorsanız gelin, listelediğimiz bilgisayarlara bir de beraber bakalım.

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

Öğrencilerin yaz tatillerinde en çok sevdikleri etkinliklerden biri tabii ki evde bilgisayar oynamak. Yazın boğucu sıcaklarında gündüz vakti dışarı çıkmaktansa evde oturup oyun oynamak birçok kişiye çok daha cazip gelebilir. Oyunların artık sosyal ortamlara dönüşmesi ve oyun içerisinde arkadaşlarla farklı etkinlikler yapmak da en trend eğlenceler arasında. Fakat yeni oyunları oynamak için de iyi bir oyun bilgisayarı gerek. Artan fiyatlar nedeniyle oyun bilgisayarı almak ise gitgide zorlaştı. Ama üzülmeyin! Biz sizin için gerekli araştırmayı yaptık ve fiyatına göre en iyi performans seviyesine sahip oyun bilgisayarlarını bir araya getirdik. Haydi, seçenekleri birlikte değerlendirelim.

1. Öğrencilerin olmazsa olmazı: Acer Nitro Oyun Bilgisayarı

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

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"Bir bilgisayarım olsun; canım istediğinde oyun oynayayım, okul zamanı da ödevlerimi yapayım." diyenlerin tercihi genelde laptop bilgisayarlar olur. Acer Nitro Oyun Bilgisayarı, üstün özellikleri ile öğrencilerin bütün taleplerini karşılayabilir. 15.6" FHD 144 Hz ekranı, yüksek FPS değerinde görüntü sunar. AMD Ryzen 5 5600H işlemcisi, her türlü problemin üstesinden hızla gelirken RTX 3060 6 GB ekran kartı ise muhteşem görsellik vadeder. Windows 10 yüklü olarak gelen bilgisayar, 512 GB SSD hard diski sayesinde hem yüksek depolama hem yüksek işlem hızı sağlar.

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2. "Uygun fiyatlı masaüstü bilgisayar tercih ederim." diyenlere: Zeiron Rx44 Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

Zeiron Rx44 Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için en ideal ürünler arasında yer alır. 23.8" çerçevesiz FULL HD ekranı, 1080P görüntü sunar ve kavisli yapısı ile sizi oyunun içine çeker. Bilgisayarın yanında gelen aksesuarlar arasında mouse, mousepad, klavye, kulaklık ve hoparlör var. 16 GB DDR3 RAM yüksek işlem kapasitesi ile piyasada yer alan hemen her türlü oyunu açabilir. Üzerinde yer alan NVIDIA marka GeForce GT730 ekran kartı ise 4 GB işlem gücü ve 128 bit oynatma özelliğine sahip. RGB ışık detayları ile odanıza çok yakışacak!

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3. Oyun bilgisayarı denince akla onun adı gelir: MSI MAG Meta S Masaüstü Bilgisayar

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

Freedos işlemci yüklü olarak gelen bu bilgisayar, oyuncu bilgisayarı denilince mutlaka göz atılması gereken ürünler arasında. 16 GB DDR RAM yüksek işlem hızı sayesinde sizi yarı yolda bırakmaz. GeForce GTX 1660 ekran kartı ise yeni nesil ekran kartları arasında yer alır. Bilgisayarın ön yüzünde bulunan RGB ışık detaylandırması ise masanıza şık bir görünüm katar. Kasa üzerine yerleştirilen yüksek verimli CPU soğutucular ile işlemci her zaman yüksek verimle çalışır, böylelikle oyun esnasında kasma veya donma gibi sorunlar yaşanmaz.

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4. İki monitör ile oyunların içerisinde kaybolma şansı: Zeiron Sx75 Plus Dual Curved Oyuncu Masaüstü Bilgisayar

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

Sırada içerisinde yer alan iki adet 24 inç kavisli oyuncu monitörü ile kendinizi oyunların içerisinde kaybedebileceğiniz bir set var! Zeiron Sx75 Plus Dual Curved Oyuncu Bilgisayarı; Intel Core 8. nesil I7 işlemcisi, 240 GB SSD hafızası ve 16 GB RAM ile bütün oyunların kolaylıkla üstesinden gelir. Oyun deneyimini sonuna kadar yaşamanız için setin içerisinde mouse, RGB klavye, webcam, oyun kolu ve kulaklık da yer alır. Bir gamer'ın masasında bulunması gereken bütün aksesuarlar, RGB detayları ile renklendirilerek bu setin içerisinde bulunur. Yaz tatilini oyunlarla geçirmek istiyorsanız bu seti kaçırmayın!

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5. Şimdi rakipleriniz düşünsün: Dragos Masaüstü Oyun Bilgisayarı

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

Dragos Masaüstü Oyun Bilgisayarı'nda 23.6" kavisli monitör, klavye ve mouse, her şey bir arada! Tek yapmanız gereken fişe takmak ve oyunlarda maceraya dahil olmak. 4 GB RX550 GDDR5 ekran kartı ile elinize ulaşacak olan bu üründe AMD Ryzen 5 3600 işlemci mevcut. 8 GB hafızalı DDR4 RAM, hızlı ve yüksek performanslı bir ön bellek kapasitesi sunar. 240 GB SSD, oyunlara tıkladığınız anda oyunların açılmasını sağlar. Oyuncu bilgisayarındaki 500GB HDD hard disk ise ekstra depolama alanı sunar.

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6. "Laptop olsun, benim olsun." diyorsanız: Lenevo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

Lenevo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar, işlevsel özellikleri ile oyuncuları tatmin ediyor. Intel Core işlemciye sahip olan ürün, 11. nesil i5 işlemci ile çalışıyor. 16 GB ön bellek ve 512 GB SSD hafıza ile desteklenen cihaz, bir laptop için oldukça iyi özellikler sunuyor. 3.1 GHz işlem hızına sahip işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR 6 GB ekran kartı ile destekleniyor. Bilgisayarın RTX 30 serisi ekran kartı ile her türlü oyunu en iyi grafiklerle oynama şansı yakalayabilirsiniz.

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7. Yüksek performans arayanlara: HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

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HP markasının oyuncular için çıkardığı Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar serisi üstün performansa sahip. 15.6 inç IPS ekran sayesinde gündüz saatlerinde bile oyun performansı en üst düzeyde. Bilgisayarın 144 Hz monitörü, yüksek FPS ile oyun oynama imkânı sunarken RTX3050 Ti ekran kartı ise popüler oyunların hepsini en iyi görsellerle oynamanızı sağlar. Intel Core 11. nesil i7 işlemcisi ise yeni nesil çip mimarisi sayesinde bütün görevlerin üstesinden gelebilir. 16 GB ön bellek kapasitesine sahip bilgisayar, yanında oyun istasyonu taşımak isteyenler için ideal!

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8. Uygun fiyatlı seçenek arayanlar için: METSA Mx45 Masaüstü Gaming Oyuncu PC

Yaz tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyenler için en fiyat performans oyun bilgisayarları

"Benim zaten oynadığım oyunlar belli, bütçem de fazla değil." diyorsanız şimdiki önerimize göz atmanızda fayda var. METSA Mx45 Masaüstü Gaming Oyuncu PC, i5 işlemcisi ve 8 GB RAM'i ile fiyatına göre üstün performans sunan ürünler arasında. 320 GB hard disk ile kullanıcıya sunulan ürün, 18.5 inç 60 Hz LED monitör ile gelir. RGB klavye ve mouse da bilgisayarın paket içeriğine dahil. Kasa üzerinde yer alan 2 adet rainbow fan detayı ise hem kasanın daha iyi soğumasını sağlar hem şık bir görünüm sunar.

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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar oyunu oynamak gaming
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