Yaza fit girmek isteyenlerin evinde mutlaka bulunması gereken spor aletleri

Yaz döneminin gelmesiyle hemen hemen herkesi fit bir bedene kavuşma telaşı sardı. Kimileri park ve bahçelerde koşu yaparken kimileri spor salonlarına yazılmaya başladı. Eğer spor salonuna gidecek bir zaman yaratamıyorsanız hiç üzülmeyin! Evde spor yaparak da fit olmak veya etkili bir şekilde kilo vermek mümkün. Ev konforunda rahatça egzersiz yapabileceğiniz spor aletlerini sizin için listeledik. Listemizdeki spor aletleri sayesinde daha verimli bir spor yapabilir ve hatta dilerseniz kendinize küçük bir spor odası bile kurabilirsiniz. İşte, spor yapmanızı kolaylaştıracak muhteşem spor aletleri...

1. Evde etkili bir şekilde spor yapabilmenin birinci şartı: Yoga veya pilates matı

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Evde spor yaparken kaymaz bir zemine ve üzerinde rahatça hareket edilebilecek sertlikte bir mata ihtiyaç oluyor. DELTA Elite Dura Strong Deluxe Pilates Matı, tüm egzersiz hareketlerinin kolayca yapılmasını sağlıyor. Yeterli kalınlıkta ve ideal yumuşaklıktaki pilates matı sayesinde diz üstünde durabilir ya da sırtüstü veya yüzüstü yapılan tüm egzersizleri kolayca yapabilirsiniz. Böylece spor salonundan daha yüksek verim alabilirsiniz. Vücudun doğru pozisyonda durabilmesi için özel olarak tasarlanan mat ile kardio, pilates, yoga ve daha pek çok spor aktivitesini yapabilirsiniz.

2. Yoga ve pilates hareketlerinde zorlanıyorsanız yoga blok, tam size göre

Yoga; uzun süreli disiplin, çalışma ve sabır isteyen sporlardan biri. Yoga çalışmalarına henüz başlayan kişilerin egzersiz hareketlerini denerken sağlam bir yerden destek alması oldukça önemli bir konu. Eğer egzersiz sırasında bazı hareketleri denerken zorlanıyorsanız özellikle yoga duruşlarında vücudun doğru konumda bulunması için tasarlanan Delta Çiftli Yoga Blok'tan yardım alabilirsiniz. Eva materyalden üretilen ürün, hem sert hem yumuşak bir dokuya sahip. Bu sayede rahat bir şekilde destek alınabiliyor. Ayrıca ayakta yapılan tüm hareketlerde de ekstra fayda sağlıyor. Bedenin dengede durmasına katkıda bulunan spor aletini daha yakından incelemeye ne dersiniz?

3. Kısa sürede nabzı yükseltmenin en iyi yolu: Atlama ipi

Antrenmandan tam verim almak istiyorsanız kısa sürede etkisi göreceğiniz spor egzersizlerinden başlayabilirsiniz. Siz de aynı fikirdeyseniz vücuttaki pek çok kas grubunun çalışmasına yardımcı olan Delta Atlama İpi'ni mutlaka incelemelisiniz. Uygun fiyatlı, uygulaması kolay ve yüksek verim sağlayan ürün, birçok kasın aynı anda çalışmasını sağlayarak verimli bir spor imkânı sunuyor. Ayrıca denge ve senkronizasyon konusunda da gelişim sağlamaya yardımcı oluyor. Üstelik atlama ipini kullanırken ideal bir spor ayakkabı ve konforlu kıyafetler dışında hiçbir ekstra ürüne ihtiyaç duyulmuyor.

4. Evde spor yaparken kullanılabilecek en etkili ekipman: Direnç bandı

Evde spor yaparken kasları çalıştırmanın ve güçlendirmenin en iyi yollarından biri de direnç bandı kullanmak. Q-İN Şekillendirme ve Kas Güçlendirme Direnç Bandı Lastiği; yer kaplamaması, makinede rahatça yıkanabilmesi ve farklı direnç kademeleri sayesinde en ideal spor aletleri arasında yer alıyor. Bacak ve kol kasları için farklı uzunluk ve derecede sertliği bulunan ürünleri, ağırlık ekipmanları yerine kullanabilirsiniz. Bacak kaslarını geliştirmek ve squat yaparken daha fazla verim almak için kullanılan ürün, muadillerine kıyasla oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Sporcuların tercihi direnç lastiğini egzersizlerinizde kullanmak için acele edin!

5. Kilo vermenin ve fit olmanın en kolay yolu: Ağırlık çalışmak

Kilo vermenin en önemli adımlarından biri de ağırlık çalışmak. Kas kültesinin artmasını sağlayan ağırlıklar, hem vücuttaki yakılan yağ miktarını artırır hem bedenin daha fit görünmesine yardımcı olur. Üstelik güçlü bir vücuda sahip olmak çok daha kolay! Tek yapmanız gereken, egzersiz hareketlerini uygularken dambıl kullanmak. Tabii daha önce ağırlık ile hiç antrenman yapmadıysanız küçükten büyüğe doğru birkaç tane farklı dambıl edinmenizde fayda var. Dilerseniz her vücut ağırlığına uygun tasarlanan AVESSA 2 KG Plastik Dambıl Set'ini alabilir, daha fit bir vücuda sahip olabilirsiniz.

6. Evdeki en pratik ve yer kaplamayan spor aleti: Barfiks çubuğu

Spor tutkunlarının "En zor hareketlerden birisi." diye bahsettiği barfiks, üst vücudu en etkili şekilde çalıştıran profesyonel hareketlerden biri. Barfiks hareketini doğru bir şekilde yapmak, duruş bozukluklarının giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca kollar başta olmak üzere sırt, omuz ve göğüs kaslarının verimli ve senkronize bir şekilde çalışmasını sağlar. GİYİNCEL Koridor Barfiks Aleti, tüm bu özelliklere sahip. Barfiks çubuğu, evlerde kapı eşiklerine rahatça monte edilir. Ürün sayesinde evde düzenli olarak barfiks çalışabilir, kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Barfiks hareketlerine başlamadan önce kol ve sırt kaslarınızı ısıtmayı da unutmayın.

7. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı unutmayın: Katlanabilir Walking Pro P1 Koşu Bandı

Koşu bantları eskiden evde çok fazla yer kaplayan, devasa ve hantal ürünlerdi. Teknolojinin gelişmesiyle koşu bantları da modern özellikler kazandı. Özellikle son zamanların popüler spor aletlerinden biri olan A.Handels Walking Pro P1 Koşu Bandı, spor egzersizlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok özelliğe sahip. Ürün, katlanabildiği için yatak ve koltuk altlarında rahatça depolanabiliyor. Bu yönüyle geleneksel koşu bantlarına göre yer tasarrufu sağlıyor. Üstelik hız kontrolü, uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. LED ekranı sayesinde hızınızı, yaktığınız kaloriyi ve antrenman süresini kolayca takip edebilirsiniz. Özellikle bütün gün masabaşında çalışıyorsanız koşu bandını incelemeden geçmeyin deriz.

8. Koşu bandına en iyi alternatif: Capital Sports Evo Track Kardiyo Dikey Kondisyon Bisikleti

Koşu bandına alternatif olarak önerebileceğimiz en verimli aletlerden biri de kondisyon bisikleti. Capital Sports Evo Track Kardiyo Dikey Kondisyon Bisikleti, 100.000 km'den fazla bisiklet turuna erişim sağlar. Kinomap uygulamasının bir entegrasyonunu kullanır. Bu sayede Bluetooth üzerinden doğrudan bisiklete bağlanabilir, egzersiz sırasında harcadığınız efor hakkında geri bildirim alabilirsiniz. Ürünün farklı seviyelerde güç modu bulunmasının yanı sıra kompakt tasarımı sayesinde pek çok antrenmanın yapılmasını da kolaylaştırır. Yaza kısa zaman kalmışken yoğun miktarda kalori yakımı sağlayan kondisyon bisikletleri kullanarak kısa zamanda fit bir bedene kavuşabilirsiniz.

9. Belini inceltmek isteyenleri Delta Twistter ile tanıştıralım

DELTA Unisex Lastikli Twistter, lastikli kol tutma yerleri ve dönebilen mekanizması sayesinde vücudun bel ve üst bölgesini çalıştırıyor. Özellikle yan simit bölgelerinin çalıştırılması ve inceltilmesi için en etkili spor aletlerinden biri. Üstelik basit ve kullanışlı tasarımı sayesinde ürün, fazla yer kaplamıyor. Bu nedenle DELTA Twistter, evde spor yapanların da ilk tercihleri arasında yer alıyor. Üzerine çıktıktan sonra sağa ve sola doğru hareket etmeniz yeterli oluyor. Böylece karın bölgesindeki yağları sıkıştırarak kasların sıkılaşmasını sağlıyor. Hem eğlenceli hem pratik bir spor aleti arıyorsanız ürünü mutlaka denemelisiniz.

10. Delta AB Slider Egzersiz Aleti ile güçlü karın kaslarına kavuşun

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Delta Unisex AB Slider Egzersiz Aleti basit görünen mekanizmasına rağmen özellikle karın kasları ve iskelet sistemi için oldukça etkili spor aletleri arasında yer alıyor. Karın bölgesinin yanı sıra ürün; kol, omuz ve sırt kaslarının da çalışmasını sağlıyor. Delta AB Slider, yeni spora başlayanlardan ziyade spor egzersizlerini bir üst seviyeye taşımak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Spor aletinin her iki yanından tutarak tekerlerin ileri ve geri şekilde sürülmesi hareketi tamamlamak için yeterli oluyor. Delta Slider ile yapılan bu hareket, karın kaslarını güçlenmekle kalmıyor; aynı zamanda bol miktarda kalori yakılmasına da yardımcı oluyor.