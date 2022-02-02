Yaza şimdiden hazırlanmaya başlayanlara evde hasır çanta yapımı rehberi

Doğal materyallerle yapılan ürünler her zaman konforlu kullanım deneyimi sunar. Hasır çantalar natürel yapılarıyla yaz aylarına çok yakışır. Plajdan pikniğe ve günlük kombinlere kadar pek çok amaçla kullanılır. Siz de yaz aylarında hasır çantaları tercih ediyorsanız harika bir haberimiz var! Hem evde kolayca hasır çanta yapabileceğiniz tüyoları hem en güzel hasır çanta modellerini sizler için listeledik. Göz atmaya ne dersiniz?

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Kendi hasır çantanızı kendiniz yapın

Birçok malzemeyle hasır çanta yapmak mümkün. Dilerseniz hazır hasır Amerikan servis ya da nihale gibi ürünlerle, dilerseniz jüt iplerle kolayca hasır çanta yapabilirsiniz.

Eğer çok vakit harcamak istemiyorsanız hazır ürünleri birleştirerek şık bir çanta yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler; iki adet hasır Amerikan servis, askı için deri iplik, dikiş için ip, çantayı birleştirmek için deri kumaş, yapıştırıcı ve makas.

Yuvarlak görünümlü bir çanta elde edeceğiz. Bu nedenle ilk olarak Amerikan servisi birleştirmek için deri ya da kumaşı istediğiniz ölçüde kesin. Bu noktada çantanın ağız kısmında ne kadar açıklık istediğinize karar vermelisiniz.

Kestiğiniz kumaşın kenarları iç kısımda kalacak şekilde dikkatlice dikin. Her yerin eşit olmasına özen gösterin.

Ardından kumaşla Amerikan servisi birleştirmelisiniz. Bu noktada Amerikan servisin renklerine uygun bir iplik tercih edin.

Dikişlerin sağlam olmasına dikkat edin. Kumaşla Amerikan servisleri diktikten sonra sıra geldi askıları hazırlamaya.

Askı olarak kullanacağınız deri ipleri istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. 2 adet uzun ipi dilerseniz karşılıklı köşelere, dilerseniz hemen yandaki uçlara ya da çapraz şekilde dikebilirsiniz. Ardından omuz kısmında ipleri birbirine dikerek sabitleyebilirsiniz. Sabitleme noktasına fiyonk ya da farklı bir deri materyal ile hareket katabilirsiniz.

Çantanın kapama kısmı için dilediğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece çantanın bir tarafına düğmeyi, diğer tarafına kapamak için kullanacağınız deri ipi dikmek. Burada dikkat etmeniz gereken nokta; düğmeyi dışarıda kalacak şekilde, ipi ise uç kısımlarını birleştirerek içeride kalacak şekilde tam karşılıklı dikmek.

Artık çantanız hazır! Şık bir kombinle çantanızı kullanabilirsiniz.

Makine ve hasır iple hayalinizdeki çantaya kavuşun

İlk olarak çanta için hangi ipi kullanacağınıza karar vermelisiniz. Makine dikişi için ipin çok kalın olmamasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca çantanın boyunu belirleyerek yeteri kadar ip almalısınız.

Orta boy bir çantanın tabanı için ipin ucunu yaklaşık 4 cm kıvırarak makinede zikzak dikişle birbirine dikmelisiniz. İlk birleştirmenin ardından ipi çevirerek dikmeye devam etmelisiniz.

Çantanın taban genişliğini istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Tabanı dikmeyi bitirdikten sonra çantayı uzatmaya başlayabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken şey sadece tabanı dik tutarak ipi dikmeye devam etmek. Başlarda çantanın yükselmediğini düşünebilirsiniz ancak devam ettikçe çanta şekil almaya başlar.

Eğer çantanın ağız kısmına doğru genişlemesini isterseniz ipleri dışa doğru açılı olarak dikebilirsiniz.

Çanta istediğiniz boya ulaştıktan sonra ipin ucunu kesebilirsiniz. Uç kısmı kıvırarak çantanın içine doğru yerleştirip makine ile dikerek sabitlemelisiniz.

Sapları için aynı ipi kullanabileceğiniz gibi farklı ipleri de tercih edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ipleri yine makinede ikiye katlayarak dikmek. İstediğiniz uzunlukta diktikten sonra dilerseniz karşılıklı 2 ayrı askı şeklinde ya da tek askı olarak tasarlayabilirsiniz.

1. Plajda şıklığınızı konuşturun: Gelentea Hasır Omuz Çantası

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Her ortama uyum sağlayacak şık bir çanta arayışındaysanız Gelentea Hasır Omuz Çantası'nı tercih edebilirsiniz. Hem elde hem omuzda kolayca taşıyabileceğiniz çantayı dilerseniz plaj ya da alışverişte, dilerseniz seyahatlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İç astarı sayesinde kolay kullanılan çantanın fiyonk detayı şık bir duruş sergiler. Natürel rengiyle doğallığı yansıtan çanta, hasır malzemeyle el örgüsü olarak üretilir. Yaz aylarında şık bir hasır çantayla tarzınızı yansıtmak isterseniz modele mutlaka şans vermelisiniz. Ancak çantayı uzun süre kullanmak için çok ağır ürünleri taşımamanız gerektiğini hatırlatalım.

2. Tarzınızı yansıtın: Maiconsept Rattan Hasır Çanta

Estetik duruşuna hayran kalacağınız bir önerimiz var sırada, Maiconsept Rattan Hasır Çanta! %100 orijinal rattan malzeme ile üretilen çanta, Endonezya yerlileri tarafından kullanılan özel teknik ile örülür. Elde hazırlanan çanta güneşte kurutulduktan sonra Hindistan cevizi kabukları ile tütsülenir. Böylece dayanıklılığı arttırılır. Küçük boyu ve hafif yapısı sayesinde kolayca taşınır. Şık iç astarı ise ürünü rahat kullanmanızı sağlar. Çevre dostu zarif çantayı hem günlük kombinlerinizde hem plajda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yaz aylarının vazgeçilmez parçası olacak çanta için acele edin!

3. Tüm eşyalarınızı taşıyın: YYHJM Hasır Dokuma Çanta

Tüm eşyalarınızı rahatça taşıyabileceğiniz büyüklükte çantaya ihtiyaç duyuyorsanız YYHJM Hasır Dokuma Çanta sizin için iyi bir tercih olabilir. Yüksek kaliteli materyallerle üretilen modelin iç kısmında fermuarlı bir cep bulunur. Bu sayede cep telefonu, güneş gözlüğü ya da anahtar gibi küçük eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Estetik tasarımı ile oldukça şık bir duruş sergileyen çantayı alışverişte, günlük kombinlerinizde, plajda ya da iş yerinde tercih edebilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde kolay taşınır ve sizi yormaz. Konforlu kol askıları omzunuzu acıtmaz. Fermuarla kapanan çanta kişisel eşyalarınızı da güvende tutar.

4. Günlük kombininizi tamamlayın: Amosfun Handwoven Hasır Çanta

Zarif duruşuyla günlük kombinlerinize çok yakışacak bir modele ne dersiniz? Amosfun Handwoven Hasır Çanta el yapımı tasarımıyla göz doldurur. Zarif çiçek desenli iç astarı sayesinde rahat kullanılır. Konforlu uzun askıları sayesinde çantayı çapraz ya da omuzda kullanabilirsiniz. Dayanıklı rattan malzemeyle üretildiği için uzun yıllar kullanılır. Küçük boyutu sayesinde her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Çıtçıtlı kapamasıyla ister seyahatte ve plajda ister alışveriş ya da partide güvenle tercih edebilirsiniz. Yaz günlerinizde en iyi arkadaşınız olacak çanta için daha ne bekliyorsunuz?

5. Özel hissedin: Bugi&Zugi Hasır Çanta

"Küçük çantalar bana göre değil." derseniz orta boyu ile rahat kullanabileceğiniz Bugi&Zugi Hasır Çanta'yı tercih edebilirsiniz. Doğa dostu çanta kahve tonlarıyla hemen her kombine rahatlıkla uyum sağlar. 40 x 35 cm boyutu ile eşyalarınızı saklamak için ihtiyacınız olan alanı sunar. Kağıt ip materyal ile el örgüsü olarak üretilir. Hem günlük kombinlerinizde hem plajda rahatlıkla tercih edebileceğiniz çantanın temizliği de oldukça kolay. Nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. İç astarı sayesinde rahat kullanılan çantanın astar rengini seçebilirsiniz. Fermuarlı kapaması sayesinde özel eşyalarınızı güvende tutabilirsiniz.

6. Zarif detaylarla stilinizi yansıtın: FLYTYSD Hasır Çanta

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Vintage stili seviyorsanız FLYTYSD Hasır Çanta tam size göre! Hasır kova tasarımıyla sade bir duruş sergileyen çantayla kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Deri detayları çantaya şıklık katar. Polyester materyalle üretilen astarı ve astarda yer alan küçük cepleri sayesinde eşyalarınız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunar. Poliüretan uzun omuz askıları konforlu yapısıyla omuzlarınızı rahatsız etmez ve kolay taşımanızı sağlar. Askıları istediğiniz uzunlukta ayarlayarak çantayı omuzda, çapraz ya da elde taşıyabilirsiniz. Üstelik kahverengi, bej ve haki renk seçenekleri arasından tarzınızı yansıtan çantayı bulabilir, yaz aylarında şıklığınızı tamamlayabilirsiniz



