Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin, "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından Daire Başkanı Şakir Aktı tarafından iddianamede yer alan suçlama ve sanıkların hakları hatırlatıldı. Daha sonra savunma için sanık eski Vali Niyazi Tanılır'a söz verildi.

Duruşmada Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, müştekiler, hayatını kaybedenler gazeteci İsmail Güneş, Mustafa Kaya İstektepe, Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya ve Yüksel Yancı'nın aileleri ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya BBP'nin avukatı da katıldı.

İddianamede, helikopterin düşmesinden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan başta dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır olmak üzere şüphelilerin etkin ve ciddi çalışma yürütülmesinde görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri tespiti yapıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kazaya uğrayan ve yardım talep eden gazeteci İsmail Güneş'in cep telefon sinyal bilgisi ve GSM numaralarından yer tespiti ile ilgili TİB'den saat 16.00'ya kadar herhangi bir yer tespiti talebinde bulunmadıkları, bu talebin gecikmeli olarak 16.30'da şüpheli Hüseyin Keskinkılıç'a ulaştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, cep telefonu sinyal bilgisi ve GSM numarasından yer tespiti ile ilgili konuda TİB'de görevli emniyet temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç ile jandarma temsilcisi Yaşar Kalkan'ın sahip oldukları sorumluluğa uygun şekilde zamanında inisiyatif kullanamayarak, bölgenin haritalarının hazırlanmasında gecikmelerin yaşanmasına neden oldukları vurgulandı.

İddianamede, konunun hayati bakımdan aciliyetine rağmen Süleyman Akdoğu'nun çalışmalarında yeterli özeni göstermediği, İl Emniyet Müdürlüğü bildiriminin içeriği ve aciliyeti karşısında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe'nin beklenen hız ve etkinlikte inisiyatif kullanmayarak, süreçte uzama ve aksaklıklara yol açtığı anlatıldı.