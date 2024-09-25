'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

Deprem uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Övgün Ahmet Ercan bu kez araştırma için gittiği Mersin ve Adana'da gördüğü yapıları eleştirdi. İnşaatçıların depremlere meydan okuduğunu vurgulayan Ercan, "Bu bir intihardır. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

'Durumun çok önemli' olduğunu vurgulayan Ercan, 'Yazık Çukurova'ya, yazık kişi yaşamına' dedi.

Tepkisini sosyal medyadan gösteren Ercan şu ifadelere yer verdi;

Dün Mersin Viranşehir SOLİ POMPEİPOLİS antik kentinden deprem ile kırık izi araştırdım göremedim. Eski kent, Mersin değil uzak odaklı başka sarsıntının rezonansıyla yıkılmış olabilir. Çukurova’yı örten 16-21 katlı tüm yapılarda ivedi rezonans ölçümü alınmalı. Durum çok önemli.

"BU BİR İNTİHARDIR"

Mersin ile Adana inşaatçıları Çukurova’da deprem bilimi ile jeofizik, statik gerçeklere aykırı, sulu, gevşek toprakta; sıfır mütemadi temel üzerine, yalıtımsız gökdelenler dikiyor. Bu yapılaşma suçuna kişi yaşamı, deprem için dur de! Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil.

"SİZ BUNLARA NASIL İZİN VERİRSİNİZ?"

Türkiye’nin Bahaması Mersin’deki bilimdışı gökdelenler; jeofiziğe, jeolojiye, depremlere meydan okuyor. Ey! Yer-Yapı Denetim kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı, Afet İşleri siz bunlara nasıl izin verirsiniz? Yazık bu ülkeye, yazık Çukurova’ya, yazık kişi yaşamına.