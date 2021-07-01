Yazın gelişini rengarenk ve çiçekli nevresim takımlarıyla kutlayın

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte, yatak odalarınıza canlı bir hava katmaya ne dersiniz? Estetik ve şık çiçek desenleriyle bezeli nevresim takımları odanızın havasını tümden değiştirecek. Amazon indirimleriyle uygun fiyata ulaşabileceğiniz birbirinden güzel desenlere sahip tek ve çift kişilik nevresim takımlarını sizler için listeledik.

1- Lila çiçek sevenlere, menekşe desenli nevresim takımı

Yazın sıcaktan bunalmamak için ferah tutan nevresim takımlarına ihtiyaç duyuyoruz. Nefes alabilen yüzde yüz Pamuk Raforence kumaştan üretilen Mary Case nevresim takımı yaz akşamlarının kurtarıcısı. Bu nevresim takımı bunaltıcı yaz akşamlarında sizi ferah tutacak bir ürün.

Fiyatı: 95,97 TL

2- Saten nevresim takımı sevenler, bu takım tam size göre

Üzerindeki çiçeklerde nakış detayları bulunan bu çift kişilik nevresim takımı yüzde yüz pamuktan üretilmiştir. Ayrıca 83 tel pamuk saten ve 6 adet nakış işlemesi bulunuyor. 200x220 cm ebatında nevresim ve 240x260 ebatında çarşaf bulunan takımın içinde ayrıca 2 adet 60x80 ebadında yastık kılıfı ve 2 adet volanlı yastık kılıfı bulunuyor.

Fiyatı: 542,79 TL

3- Yeşil ve çiçek deseni sevenler, bu nevresim takımı sizi büyüleyecek

Yüzde 65’ı pamuk ve yüzde 35’i pes kumaştan üretilen nevresim takımı kolay kırışmaz bir yapıya sahiptir. İçerisinde 160x220 ebatında nevresim, 160x235 ebadında düz çarşaf ve 50x70 ebatında yastık kılıfı bulunur.

Fiyatı: 127,51 TL

4- Pembe tonlarının çiçek desenleriyle birleşimi sizi hayran bırakacak

Ranforce kumaştan üretilen bu nevresim takımı şıklığı ve kaliteyi gözler önüne seriyor. Üretim aşamasında sanfor ve solmazlık işlemleri yapılan bu ürünü yıllarca kullanabilirsiniz. Nevresim takımının içerisinde 200x220 ebatında nevresim, 240x260 ebatında çarşaf ve 50x70 cm ebatında 2 adet yastık kılıfı bulunuyor.

Fiyatı: 89,90 TL

5- Sade ve zarif sevenlere Eponj Home nevresim takımı

Yüzde 65’i pamuk, yüzde 35’i pes kumaştan üretilen nevresim takımı son derece yumuşak ve rahat oluşuyla beğeninizi kazanır. Nevresim takımı içerisinde, 160x220 ebatında düğmeli nevresim, 160x220 ebatında çarşaf ve 50x70 ebatında yastık kılıfı bulunuyor.

Fiyatı: 75,99 TL

6- Bu çiçek desenleri bir harika

Uzun ömürlü kullanım için uygun olan bu nevresim takımının yüzde 50’si pamuk ve yüzde 50’si polyester kumaşlardan üretilmiştir. Çift taraflı kullanıma uygundur.

Fiyatı: 224,19 TL

7- Özdilek’ten kız çocukları için şık tasarım

Çiçek seven kız çocuklarını prenses detayıyla mutlu edecek nevresim takımının içerisinde 160x220 ebatında nevresim, 180x260 ebatında çarşaf ve 50x70 ebatında yastık kılıfı bulunuyor.

Fiyatı: 309,80 TL

8- Kelebeklerin ve çiçeklerin içinde huzurlu bir uyku

Pembe ve mor tonlarındaki çiçek desenlerini kelebek deseniyle birleştiren bu nevresim takımı sayesinde renkli rüyalar sizi bekliyor. Yarı yarıya pamuklu ve polyester kumaşlarından üretilen nevresim takımının içerisinde 220x230 ebatında nevresim ve 50x75 ebatında 2 adet yastık kılıfı bulunuyor.

Fiyatı: 797,97 TL

9- Gri ve pembenin hoş uyumu

Palmiye desenleri ve küçük pembe çiçekleriyle uyumu yakalayan bu nevresim takımı, yüzde yüz pamuktan üretildiği için terlemenizi engeller ve kolay kırışmaz.

Fiyatı: 249,00 TL

10- Vintage ve çiçek desenleri sevenler, Cath Kidston tam size göre

Pamuktan üretilen bu nevresim takımında zevkinize göre seçebileceğiniz farklı yastık kılıfları bulunuyor.

Fiyatı: 1.227,95 TL



