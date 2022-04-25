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Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

25.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğinizi öne çıkarırken aynı zamanda cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyabileceğinizi biliyor muydunuz? Güneş kremine ek olarak tercih ettiğiniz makyaj ürünlerinin de güneş koruması içerdiğinden emin olarak güneşin zararlı etkilerinden kurtulabilirsiniz. Dudak parlatıcısından allığa kadar özenle seçtiğimiz birçok ürün keşfedilmeyi bekliyor. Cilt dostu ürünleri incelemeye ne dersiniz?

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Güneşin zararlı etkileri cildin erken yaşlanmasına ve cilt bariyerinin güçsüz kalmasına sebep olabiliyor. Güneş korumalı bakım ürünlerinin yanı sıra makyaj ürünlerinizin de SPF etkili olmasına özen gösterebilir, güneş ışınlarının neden olduğu zararı en aza indirebilirsiniz. Eğer hangi ürünleri seçeceğinizi bilmiyorsanız yazımız tam size göre! Mutlaka denemeniz gereken başarılı ürünleri keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse başlayalım!

1. Doğal bitiş arayanlara: Clarins BB Skin Detox Fluid BB Krem

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

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Her kadın sağlıkla parlayan, ışıl ışıl bir cilde sahip olmak ister. Clarins BB Skin Detox Fluid BB Krem, muhteşem içerik listesi ve yapısıyla aradığınız parlak bitişi sunuyor. SPF 25 içeren formülü sayesinde cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak erken yaşlanma belirtilerini ve yıpranmayı önlüyor. İçerisinde yer alan aserola tohumu, çayır tatlısı özü ve hyalüronik asit kompleksiyle cildi besleyerek nefes almasını sağlıyor. Doğal içeriği sebebiyle ciltte ağırlık yapmadan teninizle mükemmel biçimde bütünleşiyor. İçerisindeki 3D pigmentler sayesinde kusursuz ve genç bir cilt görünümüne kavuşmanıza yardım ediyor.

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2. Daha kalıcı makyajlar için: NYX Professional Makeup Bare With Me Makyaj Bazı

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Sıcak havalarda makyajınızın daha kalıcı olmasını sağlayacak pek çok makyaj bazı alternatifi bulunuyor. NYX Professional Makeup Bare With Me Güneş Koruyucu ve Nemlendirici Etkili Makyaj Bazı, içerisinde yer alan kenevir tohumu yağıyla nemli bir makyaj görünümü yaratmanıza yardımcı oluyor. SPF 30 içeren formülüyle cilt bariyerinizi UVA ve UBV ışınlarına karşı koruyan ürün, cildinizin 24 saate kadar nemli kalmasını sağlıyor. Şeffaf yapısı ve muhteşem formülüyle cildinize daha kaliteli bir görünüm kazandırmanıza yardım ediyor. Makyajınızın kalıcılığını attırmak ve ilk anki tazeliğini korumak için ürüne şans verin!

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3. Tek adımda cilt tonunuzu eşitleyin: La Roche-Posay Toleriane Teint Renk Eşitleyici Fondöten

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Hassas cilt tipine sahip kişilerin en büyük problemi, teniyle uyum sağlayacak doğru ürünü bulamamak. La Roche-Posay Toleriane Teint Renk Eşitleyici Fondöten, özel hipoalerjenik formülüyle hassas ciltlerin bir numaralı kurtarıcısı olmayı vadediyor. SPF 25 güneş koruması içeren ürün, iyi nemlendirilen cilde uygulanıyor. Ciltteki kızarıklık, leke gibi görünümleri nötr hâle getirerek daha berrak cilt görünümü sağlıyor. Hafif kapatıcılık sunduğu için istediğiniz kapatıcılığa ulaşana kadar uygulamaya devam edebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında hafif ve ışıltılı makyaj sevenlerin favorisi olacak ürünü mutlaka inceleyin!

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4. Aydınlık göz altları için: Note Cosmetics BB Kapatıcı

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Sağlıklı ve dinç bir görünüm için doğru göz altı kapatıcısını seçmelisiniz. Makyajınızın daha canlı görünmesi için Note Cosmetics BB Kapatıcı'yı tercih edebilirsiniz. Kapatıcı, SPF 15 güneş korumasıyla cildinizi zararlı ışınlara karşı koruyor. İçerisinde üzüm, buğday özü, E vitamini gibi yararlı içerikler bulunan ürün, cildinizi besleyerek daha nemli ve aydınlık görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Morluk ve koyu halka görünümünü ortadan kaldırarak ışıl ışıl göz altları yaratan ürün sayesinde daha genç görünmek mümkün. Ürünün metal başlığı, göz altlarınızı serinleterek cildinizi diğer makyaj adımlarına hazırlıyor.

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5. Işıltılı dudakların vazgeçilmezi: Golden Rose Glow Kiss Tinted Dudak Balmı

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

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Sıcak ve güneşli yaz günlerinin en çok tercih edilen makyaj ürünü, renkli dudak balmları. Golden Rose Glow Kiss Tinted Dudak Balmı, SPF 15 içeren formülüyle öne çıkıyor. İçerisinde bulunan doğal bileşenler sayesinde dudağınızın ihtiyacı olan bakımı sunarken güneş ışınlarının zararlı etkilerinin de önüne geçiyor. Gücünü shea yağı ve E vitamininden alarak bakımlı, yumuşacık dudaklar yaratıyor. Ürünü farklı rujların üzerine uygulayarak yeni görünümler oluşturabilir, kendi stilinizi yansıtabilirsiniz. Vanilya aromalı, parlak, ince yapılı balm, doğal ve ışıltılı makyaj stillerinin tamamlayıcısı olacak!

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6. Harika bir dokunuş: Perricone MD No Blush Blush Likit Allık

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

SPF etkili ürünler kapatıcı ürünlerin yanı sıra allık olarak da karşımıza çıkıyor. Perricone MD No Blush Blush Likit Allık, yazın sıcak ve enerjik havasını yanaklarınıza taşıyor. SPF 30 koruma faktörü içeren ürün, cildinizi zararlı ışınlara ve dış etkenlere karşı korurken bebeksi bir makyaj görünümü de yaratıyor. Sıvı formuyla alışılmış allıkları bir kenara iten ürün, fırça aplikatörü ile kolay uygulama sağlıyor. Hem makyaj süngeri hem allık fırçasıyla kolayca dağılabiliyor. Doğal ve sağlıklı bir makyaj stili yaratarak bu yılın popüler makyaj trendlerine uyum sağlarken güneşten korunmaya ne dersiniz?

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7. Dilediğiniz her yerde sizinle: Jane Iredale Yüz ve Vücut Pudrası

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Eğer daha önce SPF içerikli pudra denemediyseniz bu ürüne mutlaka göz atmalısınız! Jane Iredale Yüz ve Vücut Pudrası, SPf 30 güneş koruması içeren formülüyle sıra dışı bir ürün olarak karşınıza çıkıyor. Toz formu ve süngerli ambalajıyla dilediğiniz yere götürebileceğiniz ürün, mineral içerikli organik bir yapıya sahip. Bu sayede cildinizi zararlı dış etmenlere karşı korurken cildinizin beslenmesini de sağlıyor. Cilt tonunuzu eşitlemek için üründen yardım almanız mümkün. Suya dayanıklı formülü sayesinde denize veya havuza giderken rahatlıkla kullanabilir, dilediğiniz zaman tazeleyebilirsiniz.

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8. Lokal uygulamalar için birebir: Bionike Defence Cover Stik Fondöten

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Kullanışlı tasarım sunan stik ürünler de bir hayli popüler. BioNike Defence Cover Stik Fondöten, capcanlı ambalajıyla dikkat çekiyor. Stik formdaki diğer ürünlerin aksine daha yumuşak ve kaygan bir yapıya sahip ürün, SPF 30 güneş koruması sunuyor. Parfüm içermeyen formülü sayesinde hassas ciltlerin de rahatlıkla kullanabildiği fondötende koruyucu da yer almıyor. Terlemeye ve suya karşı dayanıklı olduğu için uzun seyahatlerinizde veya deniz tatillerinizde üründen yardım alabilirsiniz. Hafif yapıdaki ürünü dilerseniz tüm yüzünüze dilerseniz sadece kapatmak istediğiniz bölgelere uygulayarak kullanabilirsiniz.

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9. İkonik tonuyla tüm makyaj stillerinin kurtarıcısı: Oriflame Giordani Gold Mat Ruj

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Yaz deyince akıllara hep parlatıcı etkili ürünler gelse de mat ve ikonik rengiyle büyüleyici bir tarz yaratan Oriflame Giordani Gold Mat Ruj'dan bahsetmemek olmaz. Ambalajından dokusuna kadar göz alıcı olan ürün, SPF 15 güneş koruması sağlıyor. Böylece dudaklarınız daima genç ve sağlıklı görünüyor. Piyasada yer alan diğer mat rujların aksine yumuşacık ve nemli bir his bırakan ruj, dudaklarınızı kurutmuyor. Mükemmel formülünün yanı sıra sade ve zamansız rengiyle de öne çıkıyor. Ruju her stilden makyajla birleştirebilir, güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

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10. Pratik ve zaman kazandıran bir uygulama: Clinique Sun Pudra Fondöten

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Pratik uygulamaların zaman kazandırdığını düşünenlerdenseniz Clinique Sun Pudra Fondöten'i mutlaka inceleyin! UVA ve UVB karşıtı ürün SPF 30 güneş koruması içeriyor. Cilt tonunuzu dengeli bir şekilde eşitlerken uzun süre kalıcı koruma etkisi sağlıyor. Pratik kullanımı ve yumuşak dokusu sayesinde dilediğiniz her yerde kolayca tazelenebiliyor. Uygulama için sünger ya da sık kıllı fırçalardan yardım alabilir, ürünün kapatıcılığını tercih ettiğiniz yöntem sayesinde kolayca belirleyebilirsiniz. Pudra %100 mineral içerikli olduğu için hassas cilt tipine sahip kişiler de rahatlıkla kullanabiliyor.

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