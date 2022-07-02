Yedikçe kilo vermenizi sağlayan mükemmel besinler

Karışık ve zorlu bir süreç olan kilo vermek için öncelikle kararlı olmanız gerekiyor. Metabolizmanızı hızlandıracak besinler eşliğinde bu süreci daha da hızlandırabilirsiniz. Peki, hızlı kilo verdiren yiyecekler nelerdir?

Kilo vermek için kalorisi düşük yiyecekleri diyet listenize eklemeniz gerekir. Uzun süre doygunluk hissi yaratan besinler sayesinde daha kısa sürede hedeflediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz. Kilo verdiren yiyecekler nelerdir? diye merak ediyorsanız aşağıdaki listeye bir göz atabilirsiniz.

YUMURTA

Yumurta tok tutucu özelliği sayesinde diyet listelerinde sıklıkla yer alır. Yumurta hem dolgunluk hissine ulaşmasını sağlar hem de içerisindeki protein sayesinde besleyici bir özelliğe sahip olur.

Her sabah 1 adet haşlanmış yumurta yiyerek gün boyu tokluk hissi yaşayabilirsiniz. Tam bir yumurta vücudunuzun üretemediği 9 aminoasitin tamamını içeriyor ve bu amino asitler sindirildikten sonra bağırsaklarınızdaki iştah bastırıcı hormonların salınmasını tetikliyor.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi severek tüketilen bir tahıl ürünüdür. Yulaf ezmesi lif bakımından oldukça zengin olduğu için sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Lif içeriği ve yüksek su emme kapasitesinden dolayı tok tutma gücü yüksek olan yulaf ezmesi, kilo vermek isteyenler tarafından en çok tüketilen besinlerin başında yer alır.

Yulafta bulunan beta-glukan gibi çözünebilir lifler, mide boşalmasını geciktirerek uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor. Yulafı tek başına tüketmek istemiyorsanız birçok alternatif yulaf tarifi mevcut. Yulafı çeşitli meyvelerle birleştirerek tükettiğinizde daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler yüksek miktarda lif, posa ve su içerir. Özellikle ıspanak, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ve lahana, brokoli gibi kükürtlü sebzeler kilo vermenize yardımcı olur.

Bol lif kaynağı olan bu yeşil yapraklı sebzeler sayesinde sindirim sisteminiz düzenli çalışır ve metabolizmanız hızlanır. Böylece yağ yakmanız daha kolay hale gelir.

Aynı zamanda sebzeleri tüketmek ve çiğnemek zaman aldığından, bu sayede yeme süresi uzuyor ve daha uzun zamanda daha az kalori almış ve daha fazla doymuş hissediyoruz. Yeşil yapraklı sebzeler tüketerek gün boyu tok hissedebilir, açlık krizlerinin önüne geçebilirsiniz.

YOĞURT

Yoğurt içerisinde bol miktarda protein barındırır. Yoğurt tüketerek sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Yoğurt, vücudunuzda biriken ödem ve şişkinliklerden de kurtulmanızı sağlar. Yoğurt aynı zamanda içerisinde bulunan CLA ‘konjuge linoleik asit’ sayesinde karın çevresi yağlanmasını azaltmaya ve uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Düzenli olarak yoğurt tüketerek bel çevrenizdeki yağlardan daha kısa sürede kurtulabilirsiniz. Her gün 1 kâse yoğurt tüketerek zayıflama sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

DOYGUNLUK HİSSİ YARATAN MEYVELER

Meyveler yüksek oranda su ve posa içerdikleri için midede daha fazla yer kaplar ve doygunluk hissi yaratır. Özellikle de ananas, elma ve portakalın posa ve su içerikleri çok yüksek olduğu için diyet listelerinde sıklıkla yer alıyor.

Elmayı bol su ile yıkayıp kabuğuyla, portakalı ise kabuğunu ince soyup altında kalan beyaz posasıyla tüketerek uzun süre tokluk hissi yaratabilirsiniz. Böylelikle kilo verme süreciniz daha kolay hale gelebilir. (Posta)



