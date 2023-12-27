Yeğeni paylaştı, Ankara kulisleri hareketlendi! AK Parti'nin adayı o isim mi olacak? Hemen yanıt geldi

AK Parti'de Ankara belediye başkan adaylığı için eski bakan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddia ediliyordu. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in, eski bakan Murat Kurum'un da adı adaylık için geçiyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'la ilgili bir hesaptan ilginç bir paylaşım geldi...

'AK PARTİ'NİN ADAYI AMCAM' DEDİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un oğlu Fatih Altınok'un ismiyle yapılan paylaşımda; Çarşamba yani bugün Turgut Altınok isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Söz konusu paylaşım kısa süre içinde sildi.

'HAYIRLI OLSUN ANGARA' DİYEREK PAYLAŞMIŞTI

Söz konusu paylaşımda "Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:' ifadeleri yer aldı.

YALANLAMA GELDİ: "ŞAHSIMLA İLGİSİ YOKTUR"

AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un oğlu Fatih Furkan Altınok adaylık iddialarını yalanladı:

"Sosyal medya ve basında paylaşılan 'Fatih Altınok' isimli bir şahsın yaptığı babam Turgut Altınok'un adaylığı ile ilgili açıklamanın şahsımla, babam Turgut Altınok'la ve ailemizle bir alakası yoktur"







