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Yemek yaparken kullandığı yöntem görenlerin içini kaldırdı! "Evinde asla yemek yemem"

16.11.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yaparken herkesin uyguladığı yöntem farklılık gösteriyor. Bazıları yemeğin içerisine kattığı her malzeme için farklı mutfak malzemesi kullansa da bazıları aynı aletlerle çok çeşitli yiyecekler yapabiliyor. Dışarıda yemeklerin hangi koşullarda yapıldığı içimize kuşku düşürüyor. TikTok'ta yemek yaparken kullandığı yöntemi paylaşan bir kadın görenleri şoka uğrattı.

Yemek yaparken kullandığı yöntem görenlerin içini kaldırdı! "Evinde asla yemek yemem"

Tam olarak tanımadığımız kişilerin evine gittiğimizde veya dışarıdan yemek söylediğimizde yemeği yerken yapım aşamasını ister istemez düşünüyoruz. Bazı kişiler yemeklerini yaparken ekstra hijyenik koşullar sağlasa da bazıları bu konuda oldukça dikkatsiz olabiliyor. TikTok kullanıcısı Steph Hopkins, bir tavaya tereyağı eklemek için kullandığı benzersiz yöntemini paylaştı.

ASLA BIÇAK VE KAŞIK KULLANMIYOR

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"Yani ne zaman yemek pişirirsen tereyağını çıkarıyorsun, işte o zaman birkaç küçük ısırık alırsın çünkü lezzetlidir" dedi. TikToker daha sonra tereyağından bir ısırık aldı ve ısırdığı tereyağ parçasını kızartma tavasına tükürdü. Paylaştığı iğrenç hilenin "yapmayı en sevdiği şey" olduğunu açıkladı ve yemek pişirirken asla bıçak veya yemek kaşığı kullanmadığını söyledi.

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Steph, paylaştığı videoda yemek yaparken en büyük zevkinin tereyağını kemirmek olduğunu gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bekle, yemekler için ayrı malzemelerin var mı yoksa hepsi aynı mı?" diye sordu. Steph, atıştırma ve yemek pişirmek için aynı yöntemi kullandığını açıkladı. Dehşete kapılmış bir izleyici "Bu vahşi" diye yazdı. Bir başkası ise "Bu yüzden herkesin evinde yemek yiyemezsin." dedi.

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