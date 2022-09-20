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  4. Yemek yeme yarışmasına katıldı, boğularak öldü! Şok anlar kamerada

Yemek yeme yarışmasına katıldı, boğularak öldü! Şok anlar kamerada

20.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da düzenlenen “Pozole” yeme yarışması sırasında boğulan 48 yaşındaki Hugo Ismael isimli yarışmacı hayatını kaybetti.

Meksika’nın Yucatan eyaletinin Tinum şehrinde yöresel bir yemek olan “Pozole” yeme yarışması sırasında katılımcılardan 48 yaşındaki Hugo Ismael yemek yerken bir anda fenalaşarak yere düştü. Diğer yarışmacılar hemen Ismael’e yardım etmeye çalışırken, durumu ağır olan Isamel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene sonucu Ismael’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Görgü tanıkları, Hugo Ismael’in yarışma sırasında boğulduğunu ve fenalaştıktan sonra ilk yardım uygulanmadığını ifade etti. Yucatan Eyaleti Başsavcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (İHA)

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Meksika
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