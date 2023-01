Yemek yerken erkek arkadaşı alnından vurdu! Kafasını çevirince hayatta kalmış... Dehşet anları ortaya çıktı

Kan donduran olay İstanbul'da meydana geldi. Kadıköy'de bir restoranda 2021 yılı Aralık ayında kız arkadaşıyla buluşan 44 yaşındaki T.E., yemek yedikleri sırada tabancasını çıkardı, masanın altında mermiyi namlusuna verdi ve 20 santimetre mesafeden kız arkadaşı 38 yaşındaki D.S.'nin kafasına bir el ateş etti. D.S. alnından yaralandı ve şikayetçi oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; hiçbir şey olmamış gibi tabancayı ceketinin cebine koyup restorandan çıkan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.E. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KAFASINI ÇEVİRMESİYLE ŞANS ESERİ HAYATTA KALMIŞ

Dava kapsamında D.S.'nin kafasını çevirmesiyle şans eseri hayatta kaldığı ortaya çıkarken, dosyaya gelen dehşet anlarının görüntüleri bu durumun belgesi niteliğindeydi.

FIRSATTAN İSTİFADE SİLAHI ÇIKARMIŞ

Dava dosyasına gelen görüntüleri inceleyen bilirkişi saniye saniye korku dolu anlarını tespit etti. İkilinin önce konuştuğu, sonrasında mağdur kadının kafasını masaya koyduğu esnada saldırganın fırsattan istifade yan koltukta bulunan ceketinin cebinden silahını çıkardığı belirlendi.

Saldırganın bu sırada masanın altında ilk atış gerekli olan doldur-boşalt işlemi için tabancanın sürgüsünü çektiği de kaydedildi.

GÖRÜŞ AÇISINA GELMEYİNCE SİLAHI GÖREMEMİŞ

D.S.'nin kafasını kaldırıp sola çevirdiği esnada bu kez saldırganın silahı doğrultup ateş ettiğini belirleyen bilirkişi, mağdur kadının görüş açısının tabancayı görmediğini kaydetti.

Dahası, sanığın atış anındaki kol doğrultusunun arka masada oturan iki kadına dahi hayati risk doğurabilecek pozisyonda olduğunun altını çizdi.

Tüm bu yaşananların ardından kadınların panik olduğu, sanığın ise hiçbir şey olmamış gibi ceketini alıp restorandan çıktığı an be an belirlenerek dava dosyasının en önemli delili haline geldi.