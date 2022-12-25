HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yemekten sonra böyle hissediyorsanız dikkat! Tehlikeli kanserin ilk belirtisi

Yemekten sonra böyle hissediyorsanız dikkat! Tehlikeli kanserin ilk belirtisi

25.12.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser hayatımızda oldukça riskli durumlara yol açabilen hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan kanserden korunmak için yaşam alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Kanserin neden olduğu belirtilere karşı bilinçli olmak ve erken teşhis ettirmek kanserin tedavisinde önemli bir yer taşıyor. Uzmanlara yemekten sonra yaşanan bazı durumlar kanserin ilk belirtisi olabilir.

Yemekten sonra böyle hissediyorsanız dikkat! Tehlikeli kanserin ilk belirtisi

Yemekten sonra yaşanan mide ağrılarının, tokluk hissinin, şişkinliklerin ve hazımsızlık hissinin genellikle ağır yemeklerden kaynaklandığı düşünülerek bu durumlar göz ardı ediliyor. Ancak sürekli olarak tekrarlanan bu durumların altında ciddi hastalıklar olabiliyor. Uzmanlar sık sık yemek yedikten sonra hızlı bir tokluk hissi yaşarsanız, bu daha ciddi bir şeyin işareti olabilir diyor. Bir doktor, bu işaretin "ilk" kanser kırmızı bayrağı olabileceğini açıkladı.

UZUN SÜRELİ İŞTAHSIZLIĞA DİKKAT

Ekran görüntüsü 2022-12-25 085837

Herkes zaman zaman iştahsızlıkla mücadele edebilir. Tek seferlik bir iştahsızlık olayı endişe edilecek bir durum değildir. Bununla birlikte, yemek yeme isteği eksikliği ve yemek yedikten sonra "çabuk doyma" hissi çok tanıdık geliyorsa bir doktora görünmeniz gerekebilir.

YUMURTALIK KANSERİNİN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-12-25 085922

Dr. Deborah Lee şunları söyledi: "Yumurtalık kanseri , yemeklerden sonra kendinizi hızlı bir şekilde tok hissetmenize neden olur çünkü genellikle karında asit olarak bilinen sıvı birikmesine neden olur. Sıvı biriktikçe, mide de dahil olmak üzere iç organlara baskı yapar, yani mide genellikle yemekle dolduğunda olduğu gibi gerilemez. Kadınların üçte birinde yumurtalık kanseri ilk teşhis edildiğinde asit vardır." Dahası, uzmana göre asit ve beraberinde gelen iştahsızlık yumurtalık kanserinin "ilk" belirtilerinden biri olabilir.

DİĞER BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2022-12-25 090010

Dr Lee şunları söyledi: "Şişkinlik, yumurtalık kanserinin en yaygın dört semptomundan biridir. Asitin mide ve diğer iç organlara yaptığı baskı şişkinlik, karın ağrısı, reflü ve hazımsızlık, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, daha sık idrara çıkma ihtiyacı, kabızlık ve nefes darlığı hissine neden olabilir.

YUMURTALIK KANSERİNİ ERKEN TEŞHİS ETMEK ZOR

Ekran görüntüsü 2022-12-25 085936

“Midenizde bir sıkışma hissedebilirsiniz, mide şişmiş, şişmiş ve rahatsız olabilir. Geğirme ve aşırı gaz olabilir. Yumurtalık kanseri anormal vajinal kanama ile de ortaya çıkabilir." Alarm zillerini çalabilecek çeşitli semptomlara rağmen, yumurtalık kanserlerinin sadece yüzde 20'si erken evrelerde teşhis edilir. Doktor, bunun semptomların genellikle hafif ve spesifik olmamasından kaynaklandığını, bu da onlara başka teşhisler konmasına neden olduğunu açıkladı. Dr. Lee şunları söyledi: “Yumurtalık kanserinin belirti ve semptomlarının farkında olmanız ve yukarıda listelenen semptomlardan herhangi birini yaşarsanız gecikmeden doktorunuzu görmeniz çok önemlidir.

ÜÇ HAFTADAN UZUN SÜRDÜYSE DOKTORA GÖRÜNÜN

"Herkes bazen şişkinlik hissedebilir ve bu, hassas bağırsak sendromu gibi diğer durumların ortak bir özelliğidir. Ancak şişkinlik olağandışı, şiddetli, kalıcıysa ve üç hafta veya daha uzun sürdüyse, derhal doktorunuzu görmelisiniz."

Ekran görüntüsü 2022-12-25 090034

YUMURTALIK KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

  • 45 yaş ve üstü kadınlarda - tanı için en yaygın yaş grubu 75-79 yaş grubudur (ancak her yaşta ortaya çıkabilir).
  • Anormal genler - Yumurtalık kanserlerinin yüzde 10 ila 15'i genetik anormalliklerden kaynaklanır. Annenize veya kız kardeşinize yumurtalık kanseri teşhisi konduysa, yumurtalık kanseri riskiniz üç kat daha fazladır.
  • Meme kanseri – meme kanseri geçirdiyseniz yumurtalık kanseri riskiniz artar.
  • HRT – yumurtalık kanserlerinin yüzde dördünün HRT ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.
  • Sigara içmek – ne kadar uzun süre sigara içerseniz, risk o kadar artar.
  • Endometriozis ve diyabet gibi tıbbi durumlar.
  • Fazla kilolu veya obez olmak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığından 'aşı' açıklamasıSağlık Bakanlığından 'aşı' açıklaması
Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...
İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...
Anahtar Kelimeler:
kanser yumurtalık kanseri Doktor belirti ilk şişkinlik tok yumurtalık kanseri belirtileri

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı!

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...

En az 20 kişiyi öldürüp cesetleri ortadan kaldırmıştı! "Artık özgür bir birey"

En az 20 kişiyi öldürüp cesetleri ortadan kaldırmıştı! "Artık özgür bir birey"

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.