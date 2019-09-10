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Yemenli Bakan, BAE'yi görüş almaksızın havalimanını kullanmakla suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:56 | Son Güncelleme

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani: "BAE, bakanlığımızla herhangi bir koordinasyon sağlamadan Er-Reyyan Havalimanı'ndan birkaç gün önce uçuşlara başladı"

ADEN (AA) - Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hükümetle görüşmeksizin Hadramevt ilindeki Uluslararası Er-Reyyan Havalimanı'ndan uçuş yapmakla suçladı.

Cebvani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE, bakanlığımızla herhangi bir koordinasyon sağlamadan Reyyan Havalimanı'ndan birkaç gün önce uçuşlara başladı." ifadesini kullandı.

Yemenli Bakan BAE'yi ayrıca Aden'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi birliklerine silah tedariki için ülkesinin limanlarını kullanmakla suçladı.

Cebvani, devletin egemenliğine yönelik bu ihlallerin, kısa süre içinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ile Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne taşınacağını aktardı.

Abu Dabi makamlarından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

BAE, askeri üs ve karargah olarak kullandığı Reyyan Havalimanı'nın "güvenlik" gerekçesiyle sivil uçuşlara açılmasına izin vermiyordu.

Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni, nisan ayı başında yaptığı açıklamada, Reyyan Havalimanı'nın açılması için BAE tarafından hazırlık yapıldığını duyurmuş ancak havalimanı yetkilileri bu sürecin sekteye uğradığını aktarmıştı.

Yemen'in güneydoğusundaki Hadramevt vilayetine bağlı Mukalla kentinde bulunan Uluslararası Reyyan Havalimanı, Hadramevt, Şebve, Sokotra ve El-Mehra gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin vilayetler için "can damarı" niteliği taşıyor.

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Cebvani reyyan Yemen

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