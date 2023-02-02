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Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir? Prof. Dr. Zühtü Arslan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

02.02.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması sebebi ile Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimi yapıldı. Zühtü Arslan 8 oy ile yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Peki, Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir? Prof. Dr.Zühtü Arslan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir? Prof. Dr. Zühtü Arslan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Zühtü Arslan'ın kim olduğu merak ediliyor. Bugün saat 10.00'da başlayan Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçimi tamamlandı. Zühtü Arslan 8 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. 3. kez üst üste seçilen Zühtü Arslan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğmuştur. Peki, Prof. Dr.Zühtü Arslan kimdir? İşte hayatı hakkında tüm merak edilenler...

YENİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

1/1/1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamlamıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yapmıştır. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını almıştır.

Zühtü Arslan 3

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışmıştır. Ayrıca 23/12/2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürütmüştür. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler vermiştir. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde “Hukuk ve Siyaset” dersini vermiştir.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları vardır. Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye’de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunmaktadır. Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri vardır.

Zühtü Arslan 4

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/4/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş; 20/4/2012 tarihinde göreve başlamıştır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/2/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir.

25/1/2019 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçilmiştir.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

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