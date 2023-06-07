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Yeni atanan 4 isim için bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek, gözler o güne çevrildi... Masada kritik başlıklar var

07.06.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan isimlerden 4'ü ilk kez Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katılacak. Yeni MGK üyeleriyle ilk toplantının gerçekleşeceği tarih belli oldu. Toplantıda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak. Ayrıca sınır güvenliği ve küresel çapta Türkiye'nin etkisi olduğu birçok kritik konu da ele alınacak. İşte dikkat çeken gündem başlıklarıyla önümüzdeki MGK toplantısından ayrıntılar...

Yeni atanan 4 isim için bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek, gözler o güne çevrildi... Masada kritik başlıklar var

Seçimlerin ardından yeni dönemin ilk MGK toplantısı yarın yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak MGK'da yeni kabinenin ilk toplantısı olma özelliği de taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıya 4 isim ise ilk kez katılacak.

YENİ KABİNE İLE İLK MGK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Tunç, Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın MGK toplantısına ilk kez katılacak.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde görevi Bekir Bozdağ'dan devralmıştı.

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

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TOPLANTININ GÜNDEMİNDE KRİTİK KONULAR VAR

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

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Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

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