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Yeni Bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama

02.07.2024 07:11
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Yeni atanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Bakan Kurum "Gayretimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır" dedi. Mmeişoğlu ise "Var gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni Bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine göreve Kemal Memişoğlu getirildi.

MURAT KURUM: "GAYEMİZ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞMAKTIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

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MEMİŞOĞLU: "VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle" ifadelerine yer verdi.

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Fahrettin Koca ve Özhaseki yerine gelen iki isim belli oldu! Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu… Fahrettin Koca ve Özhaseki yerine gelen iki isim belli oldu! Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu…

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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