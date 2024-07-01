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  4. MYNET ÖZEL | Fahrettin Koca ve Özhaseki yerine gelecek iki isim belli oldu! Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu…

MYNET ÖZEL | Fahrettin Koca ve Özhaseki yerine gelecek iki isim belli oldu! Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu…

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
01.07.2024 23:56
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Ankara kulisleri Kabine'deki değişiklerle hareketlendi. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayan Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine gelecek iki isim belli oldu.

MYNET ÖZEL | Fahrettin Koca ve Özhaseki yerine gelecek iki isim belli oldu! Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu…

Bakanlar Kurulu’nda değişiklik olacağı Ankara kulislerini hareketlendirmişti. Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğini duyurdu. Özhaseki'nin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da istifa ettiği kulislere yansıyan bilgiler arasında yer aldı. İki bakanın yerine gelecek isimler de belli oldu.

ÖZHASEKİ YERİNE KURUM

Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı olarak Murat Kurum getiriliyor.

Bakan Mehmet Özhaseki sağlık sorunları nedeniyle istifa etti Bakan Mehmet Özhaseki sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

KOCA YERİNE KEMAL MEMİŞOĞLU

Fahrettin Koca yerine Sağlık Bakanı olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oluyor.

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Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

YENİ BAKAN PROF. KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.
1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.
2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.
Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Express


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Murat Kurum Fahrettin Koca Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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