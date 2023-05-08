Yeni başlayanlar için ağırlık antrenmanı nasıl olmalıdır? Ağırlık antrenmanı nasıl yapılır, kaç kalori yakar?

Kas kütlesi arttıkça metabolizmanız hızlanır ve vücudunuz daha fazla kalori yakar. Ayrıca ağırlık çalışması yaşlanma sürecinde kas kaybını önleyebilir ve kasların güçsüzleşmesini engeller. Ağırlık çalışması postürünüzü iyileştirebilir, vücut şeklinizi geliştirebilir ve hatta zihinsel sağlığınızı arttırabilir. Ağırlık çalışması kardiyovasküler egzersizlerle birlikte kullanıldığında sağlıklı bir yaşam tarzının olmazsa olmaz bir parçasıdır.
Ağırlık antrenmanı vücudunuzun belirli kas gruplarını hedefleyen bir egzersiz türüdür. “Ağırlık çalışması nasıl yapılır?” sorusu için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
Ağırlık antrenmanı yaparken uygun form ve teknik kullanmak çok önemlidir. Ayrıca yavaşça başlayın ve antrenman programınızı zamanla değiştirin veya artırın. Ağırlık antrenmanı yapmadan önce bir uzmanla konuşarak sağlık durumunuzu kontrol etmeniz önerilir.
Ağırlık antrenmanı süresi kişinin hedeflerine, antrenman programına ve fiziksel durumuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle ağırlık antrenmanları 45-60 dakika arasında sürer. Ancak antrenmanların uzunluğu ağırlık kullanımı, set sayısı ve dinlenme süreleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca antrenmanın yoğunluğu da süreyi etkileyebilir. Uzun süreli ve yorucu antrenmanlar kaslarda yıkıma neden olabilir ve aşırı stres oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenle ağırlık antrenmanı süresi kişinin hedefleri ve fiziksel durumuna göre uygun şekilde belirlenmelidir. Antrenman programının yanı sıra yeterli beslenme ve dinlenme de kas gelişimi ve performans için önemlidir.
Ağırlık antrenmanı sırasında kaç kalori yakıldığı antrenmanın yoğunluğu ağırlık kullanımı, antrenmanın süresi ve kişinin vücut ağırlığına bağlı olarak değişebilir. Ancak ağırlık antrenmanı doğrudan bir kalori yakma aktivitesi olmamasına rağmen antrenman sırasında kullanılan kaslar metabolizmayı hızlandırarak ve vücuttaki yağ oranını düşürerek uzun vadede daha fazla kalori yakılmasını sağlayabilir.
Fitness ağırlık çalışmaları sonrasında vücut kasların onarımı ve yeniden yapılanması için enerji harcar. Bu süreçte de kalori yakımı gerçekleşebilir. Yapılan araştırmalar ağırlık antrenmanının aerobik aktiviteler kadar hızlı kalori yakmasa da uzun vadede daha fazla kalori yakımına neden olduğunu göstermektedir. Kalori yakımı konusunda ağırlık antrenmanının anahtar faktörü antrenmanın yoğunluğu ve süresi değil antrenman sonrasında vücudun yeniden yapılanması ve kasların onarımı için harcanan enerjidir. Bu nedenle ağırlık antrenmanı yaparak kalori yakmak yerine kas kütlesini artırarak vücudun metabolizmasını hızlandırmak daha etkili bir yöntem olabilir.
Ağırlık antrenmanı sonrası beslenme kasların onarımı ve büyümesi için çok önemlidir. Antrenman sonrasında vücudunuzun kasların onarımı ve büyümesi için gerekli olan besinleri almasını sağlamak için yeterli miktarda protein, karbonhidrat ve yağ içeren bir öğün tüketmelisiniz. Aynı zamanda antrenmandan sonra vücudunuzun kaybettiği sıvıyı yerine koymak için bol miktarda su içmelisiniz.
Protein kasların onarımı ve büyümesi için temel bir besindir. Antrenman sonrası hızlı bir şekilde emilen protein kaynaklarından biri whey protein tozudur. Karbonhidratlar ise antrenman sonrası vücudunuzun enerji depolarını yenilemek için gereklidir. Tam tahıllar, sebzeler ve meyveler gibi kompleks karbonhidrat kaynakları antrenman sonrası enerji ihtiyacınızı karşılamak için idealdir. Yağ da vücudunuzun enerji ihtiyacını karşılamak için önemlidir. Ancak tüketilen yağ miktarı dengeli olmalıdır. Genel olarak antrenman sonrası beslenme programınız kişisel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize bağlı olarak değişebilir. Yeterli miktarda protein, karbonhidrat ve yağ tüketmenin yanı sıra bol miktarda su içmenin önemi herkes için aynıdır.
Ağırlık antrenmanı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:
Ağırlık antrenmanına yeni başlayanlar kaslarını ve eklemlerini yavaş yavaş alıştırmalıdır. Ayrıca ağırlık kaldırmadan önce ısınma hareketleri yapmak çok önemlidir. İlk etapta ağırlık kaldırmanın doğru tekniğini öğrenmek için düşük ağırlıklar kullanılmalıdır. Ayrıca antrenman sırasında doğru nefes alıp verme teknikleri de uygulanmalıdır. Ağırlık antrenmanı için başlangıç aşamasında genel olarak tüm vücut antrenmanı yapmak daha uygun olabilir. Ayrıca antrenman günleri arasında kasların dinlenmesi için en az 1 gün ara verilmesi gereklidir.
Yeni başlayanlar ağırlık artırmak yerine tekrar sayılarını artırarak ya da set aralarını azaltarak ilerlemelidirler. Ayrıca ağırlık kaldırmadan önce vücut ağırlığıyla yapılan egzersizler ve kardiyo egzersizleri de yaparak kuvvet ve dayanıklılığı artırabilirler. Yeni başlayanlar için en önemli noktalardan biri de kendilerine uygun ağırlıkları seçmek ve antrenmanı aşırıya kaçmadan, yavaş yavaş artırmaktır. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissedilirse antrenmanı bırakıp doktora başvurmak gerekir.
Ağırlık kaldırma hareketleri vücut geliştirme, kas geliştirme ve kuvvetlendirme gibi amaçlarla yapılan egzersizlerdir. Farklı kas gruplarını hedefleyen ve sık yapılan bazı ağırlık kaldırma hareketleri:
Bu egzersizler, doğru teknikle ve uygun ağırlıklarla yapıldığında, vücut geliştirme ve kuvvetlendirme amaçları için oldukça etkilidir. Ancak, ağırlık kaldırma hareketleri yapmadan önce mutlaka bir antrenör veya uzman gözetiminde çalışmanız önerilir.
Haftada 3 kez antrenman yapılması önerilir. Her antrenman, tüm vücut çalışmasını hedeflemelidir. Her hareket 3 set halinde yapılmalıdır.
Her hafta ağırlıkları ve tekrar sayılarını artırmak önemlidir. Ancak ağırlık artışı sırasında doğru formun korunması da önemlidir. Ayrıca her antrenmandan önce ısınmak ve her antrenmandan sonra esnemek de sakatlanma riskini azaltmak için önemlidir.