Yeni Citroen C3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte Yeni Citroen C3'ün fiyatı

Citroen Türkiye, Citroen C3'ü Türkiye pazarına getirdi. Citroen'in en çok satan otomobili olarak listelenen yeni Citroen C3'ün Türkiye pazarına gelmesiyle birlikte fiyatı da belli oldu.

CİTROEN C3 ÖZELLİKLERİ İLE NELER VADEDİYOR?

Dilerseniz biraz Citroen C3'ün özelliklerinden bahsedelim. Citroen C3, yeni nesil konsept otomobillerden ilham almış durumda. Yeni LED farlarla desteklenen yeni Citroen C3, üç yeni tavan dekoru, yeni alaşım jantı ve iki farklı iç ambiyans seçeneği sunuyor. Airbump'lar ise bir Citroen klasiği olarak otomobilin görünümündeki yerini alıyor.

CİTROEN C3'ÜN KOKPİTİ

Citroen C3'ün kokpitinde Citroen'in daha çok üst segmenlerde kullandığı Advanced Comfort koltuklar bulunuyor. Bunun dışında otomobilin içinde 7 inçlik dokunmatik ekran, akıllı telefonlar için Mirror Screen özelliği ve birçok internet bağlantılı hizmet yer alıyor. 12 farklı ileri sürüş destek sistemi de yeni Citroen C3'ün dikkat çeken yanlarından biri.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Citroen C3'ün kaputunun altında ilk etapta sadece benzinli motorlar bulunacak. Bu motorlardan ilki 83 beygir güç üretecek ve 5 ileri manuel şanzımanla sunulacak. 110 beygir güç üretebilen benzinli motor ise 6 ileri otomatik vites ile eşleşecek.

İŞTE CİTROEN C3'ÜN FİYATI

Euro 6 normuna uygun motor seçenekleriyle gelen yeni Citroen C3, bugün itibariyle 156 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor.

AA

