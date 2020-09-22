HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni Citroen C3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte Yeni Citroen C3'ün fiyatı

Yeni Citroen C3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte Yeni Citroen C3'ün fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Citroen Türkiye, markanın tüm dünyada en çok satan modeli olan Citroen C3'ün yeni neslini satışa sundu. Yeni Citroen C3 özellikleri dışında Türkiye fiyatıyla da şaşırttı. Peki Citroen C3'ün özellikleri neler, Citroen C3 Türkiye fiyatı ne kadar?

Yeni Citroen C3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte Yeni Citroen C3'ün fiyatı

Citroen Türkiye, Citroen C3'ü Türkiye pazarına getirdi. Citroen'in en çok satan otomobili olarak listelenen yeni Citroen C3'ün Türkiye pazarına gelmesiyle birlikte fiyatı da belli oldu.

CİTROEN C3 ÖZELLİKLERİ İLE NELER VADEDİYOR?

Dilerseniz biraz Citroen C3'ün özelliklerinden bahsedelim. Citroen C3, yeni nesil konsept otomobillerden ilham almış durumda. Yeni LED farlarla desteklenen yeni Citroen C3, üç yeni tavan dekoru, yeni alaşım jantı ve iki farklı iç ambiyans seçeneği sunuyor. Airbump'lar ise bir Citroen klasiği olarak otomobilin görünümündeki yerini alıyor.

Yeni Citroen C3

CİTROEN C3'ÜN KOKPİTİ

Citroen C3'ün kokpitinde Citroen'in daha çok üst segmenlerde kullandığı Advanced Comfort koltuklar bulunuyor. Bunun dışında otomobilin içinde 7 inçlik dokunmatik ekran, akıllı telefonlar için Mirror Screen özelliği ve birçok internet bağlantılı hizmet yer alıyor. 12 farklı ileri sürüş destek sistemi de yeni Citroen C3'ün dikkat çeken yanlarından biri.

Citroen C3 kokpit

MOTOR SEÇENEKLERİ

Citroen C3'ün kaputunun altında ilk etapta sadece benzinli motorlar bulunacak. Bu motorlardan ilki 83 beygir güç üretecek ve 5 ileri manuel şanzımanla sunulacak. 110 beygir güç üretebilen benzinli motor ise 6 ileri otomatik vites ile eşleşecek.

İŞTE CİTROEN C3'ÜN FİYATI

Euro 6 normuna uygun motor seçenekleriyle gelen yeni Citroen C3, bugün itibariyle 156 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
Doğu Afrika ülkesi bir yıl içinde ikinci uydusunu duyurdu!Doğu Afrika ülkesi bir yıl içinde ikinci uydusunu duyurdu!
2020 Apple akıllı saatleri ve Apple Watch SE 2020 Apple akıllı saatleri ve Apple Watch SE
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit ön siparişe sunuldu, Türkiye fiyatları belli oldu!
Merakla bekleniyorlardı, Türkiye'ye geldiler!
Etiyopya bir yıl içinde ikinci uydusunu duyurdu!
Doğu Afrika ülkesi bir yıl içinde ikinci uydusunu duyurdu!
iPhone 12 için yeni iddia: iPhone 12 mini geliyor!
iPhone 12 için yeni iddia: iPhone 12 mini geliyor!
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg hangi telefonu kullanıyor?
Facebook CEO'su hangi telefonu kullanıyor?
TikTok düğümü Oracle ve Walmart tarafından çözüldü
TikTok düğümü Oracle ve Walmart tarafından çözüldü
Nokia 3.4 özellikleri ortaya çıktı
Nokia 3.4 özellikleri ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.