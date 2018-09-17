Yeni eğitim öğretim yılı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da yeni eğitim öğretim yılının açılışına katıldı.
Akbaşoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çankırı Adnan Menderes İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere seslendi.
Yeni eğitim öğretim yılınını hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Akbaşoğlu, "Milli ve yerli, aynı zamanda evrensel nitelikleri inşallah bu eğitim öğretim yılında kendi gönül dünyalarında, kendilerini yenileyerek benimsemiş bir şekilde, yarının kahramanları, yarının valileri, büyükelçileri, milletvekilleri, devlet adamları olacak bu yavrularımızın bahtları açık olsun." dedi.
Öğrencilerin aldıkları eğitimle yarınlara daha güvenle bakılacağını aktaran Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
"Sevgiyle ve sabırla büyüterek emanet ettiğiniz bu güzel çiçekler, inşallah burada hakikaten maddi ve manevi çift kanatlı eğitim öğretim anlayışı içinde maddi yönden de manevi yönden de zenginleşerek güzel bir şekle bürünecekler. Öğrencilerimiz almış oldukları eğitim öğretimle de inşallah aziz ve asil milletimizin yarınlara daha güvenle bakmalarına ve gelişmesine katkıda bulunacak."
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.
Daha sonra sınıflarda öğrencilere kitapları dağıtıldı.
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