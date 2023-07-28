Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hatice Karahan hangi görevlerde bulundu?

Hatice Karahan Merkez Bankası Başkan Yardımcıları atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Hatice Karahan'ın hayatı ve biyografisi...

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, ardından da aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora için ABD'ye gitti. 2006'da Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi. Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI HATİCE KARAHAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Türkiye'ye geldi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde dersler verdi. TÜBİTAK'ta danışman oldu. 2014 senesinde makroekonomi alanında doçentliğe hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yaptı. 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanı oldu. Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazılar kaleme alıyor.

2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı olarak göreve gelmişti.

