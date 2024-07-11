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  4. Yeni müfredatın iptali için harekete geçtiler! CHP'den Danıştay hamlesi geldi

Yeni müfredatın iptali için harekete geçtiler! CHP'den Danıştay hamlesi geldi

11.07.2024 15:57
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Yeni müfredat modeli geçtiğimiz günlerde açıklanmış, müfredatın içeriğine ilişkin detaylar gündem olmuştu. CHP yeni müfredatın iptali için Danıştay'a başvurdu.

Yeni müfredatın iptali için harekete geçtiler! CHP'den Danıştay hamlesi geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki heyet, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onay sürecinden geçen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin Danıştay'a başvuruda bulundu.

CHP'li Özdaş, müfredatla ilgili çok önemli sorunlar olduğunu belirterek, "'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' diye adını koyduğunuzda Sayın Bakan da itiraf ediyor, 'Türkiye Yüzyılı' bir siyasi partinin seçim sloganı. Bu, Türkiye'de 20 milyon öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen, neredeyse her ailenin içinde olduğu çok temel bir dokümanı daha baştan politize etmiş oluyor. Ayrıca maarif hiçbirimizin kullandığı bir kelime değil. Türkiye'deki tüm siyasi partiler, tüm siyasi görüşlerden olan insanlar, artık eğitim kelimesini kullanıyoruz. Bu kelimenin, kullanılmayan bir kelimenin tercih edilmiş olması aslında meseleye nasıl ideolojik bakıldığını gösteriyor. Buradaki temel hedefin daha baştan itibaren laik eğitime yönelik bir saldırı olduğunu anlıyoruz. Bu modele temel teşkil eden hiçbir ihtiyaç analizi yapılmamıştır. Önerilen maarif modeli herhangi bir eğitim kuramına, herhangi bir eğitim felsefesine dayanmamaktadır. İçerisi siyasi bir metinle ders programlarının birbirine karıştırılmasından oluşmuş, ikili bir yapı halindedir. Sadeleştirildiği iddia edilmekle birlikte çok daha fazla kavramlar karmaşası vardır. Böylesi önemli bir metni kimin ve kimlerin hazırladığını bilmek bir ülkenin hakkıdır. Böyle olması gerekir. Sonuç itibarıyla ülkenin geleceğini tasarlıyorsunuz. Bu 20 milyon öğrenci ve arkadan gelmekte olan genç çocuklar. Bunlara hazırlanan modelin kimler tarafından hazırlandığını bilmemiz gerekir. Modelin içerisinde yiğitlik, mertlik, dürüstlük gibi kavramlar var. Bunların çok önemli olduğu söyleniyor. Fakat kimlerin yazdığı belli değil. Hayalet yazarlık var. Hiç kimse bu metinleri kimlerin hazırladığını bilmiyor. Aslında amaç belli, Sayın Bakan, müsteşarlığından başlayarak şimdi bakanlığında da ideolojik saplantılarıyla kendi yolunu takip ettiği birtakım, tarikat, cemaat önderlerinin arkasından giderek, Türkiye'nin hem müfredatını değiştirmek istiyor, eğitim programını buna göre dizayn etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'liler, açıklamanın ardından iptal davası açılması ve yürütmeyi durdurma talepli başvuru dilekçesini Danıştay'a teslim etti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
CHP müfredat
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