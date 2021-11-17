Yeni nesil çocuk odaları için 1000 TL altına montessori karyola/yatak önerileri

Temelinde çocukların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi yer alan Montessori disiplini, bebeklerin kendi başlarına uyku alışkanlığı kazanabilmeleri için en geç 1-1.5 yaş aralığında Montessori yatağa geçmesini öneriyor. Bu yataklar; çocukların kendi başlarına yatıp kalkabilecekleri, bir şeye ihtiyaçları olduğunda kalkıp alabilecekleri veya ebeveynlerinin yardımına ihtiyaç duyduklarında gidip yardım isteyebilecekleri şekilde tasarlanıyor. Ayrıca Montessori yataklar, çocuğunuzun yataktan düşme ihtimalini ve korkusunu ortadan kaldırarak güvenli bir uyku sağlıyor. Yeni nesil çocuk odaları için 1000 TL altına Montessori yatak önerilerine hep birlikte göz atalım.

1. Sade bir yatak arayanlara...

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Çocuğunuzun odası için bütçe dostu bir Montessori yatak arayışındaysanız bebek ürünleri kategorisinin önde gelen markalarından Bebecco'nun sarı çamdan üretilen bu yatağına bakabilirsiniz. Bebecco markasının bu Montessori yatağında kullanılan çamın ağaç kalınlığı 4.5 cm. 90-190 ölçülerinde olan bu yatağın tamamı vernikli olarak üretilmiş. Bebeğinizi 1-1.5 yaş aralığından itibaren yatırabileceğiniz bu yatak, Montessori disiplinine uygun olarak çocuğunuzun kimsenin yardımına ihtiyacı olmadan yatağından kalkabileceği şekilde tasarlanmış.

Bebecco markasının doğal sarı çamdan ürettiği vernikli bu ahşap Montessori yatağını detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

2. Doğal görünümden hoşlananlara...

Çocuğunuzun rahat edebileceği doğal görünümlü bir Montessori yatak arıyorsanız Baby Kinder markasının İsveç çamından ürettiği bu yatak, sizin için iyi bir alternatif olabilir. Baby Kinder markasının boya gibi insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler kullanmadan doğal ağaçtan ürettiği bu yatağın kurulumunu çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Neredeyse bir yer yatağı görünümüne sahip olan bu yatak, çocuğunuzun yardıma ihtiyaç duymadan yatıp kalkabilmesine yardımcı olacak.

Baby Kinder markasının bu doğal ağaçtan üretilen Montessori karyola modeline göz atmak için buraya tıklayın.

3. Ahşap görünümü hareketlendirmek isteseniz...

Çocuğunuzun bir şeye ihtiyacı olduğunda yardım kalmadan kalkıp alabileceği ve dilediğinde yatabileceği doğal ahşap görünümlü bir Montessori yatağı arıyorsanız Loolpi Home markasının bu yatak modeli de sizin için iyi bir alternatif olabilir. Markanın bu modeli, kimyasal materyaller kullanılmadan hamile ve bebek sağlığı için uygun %100 doğal birinci sınıf çam ağacından üretilmiş. Temizliğini de kolaylıkla yapabileceğiniz 60x120 cm ölçülerindeki bu karyolanın kurulumunu da kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz.

Loolpi Home markasının bu doğal çam ağacından üretilmiş Montessori yatağını detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Sade ve şık bir karyola arayanlara...

Çocuğunuzun rahat edebileceği, Montessori disiplinine uygun bir yatak arıyor ve doğal ahşap ürünleri tercih ediyorsanız Wooden Women World markasının bu yatağına bakabilirsiniz. Markanın boya dahil hiçbir kimyasal materyal kullanmadan tamamen doğal çam ağacından ürettiği bu yatak modelinin ayak yüksekliği 15 cm, korkuluk yüksekliği ise 55 cm. Bu karyolayı içine 90x190 cm ölçülerinde bir yatak yerleştirerek kullanabilirsiniz.

Ahşap ürünleriyle öne çıkan Wooden Women World markasının Montessori yatağını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

5. Çatısız yatakları tercih edenlere...

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Çocuğunuz için çatısız ve doğal ahşap bir Montessori yatak arıyorsanız Baby Kinder markasının bu karyola modeli sizin ihtiyacınızı karşılayacak bir alternatif olabilir. Baby Kinder markasının tamamen doğal İsveç çamından tasarladığı bu yatağın üretiminde sağlığa zararlı hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Çatısız olarak tasarlanan bu karyola, 90x190 cm ölçülerindeki bir yatakla kullanıma uygun olarak üretiliyor.

Çocuk ve bebek mobilyaları ile dikkat çeken Baby Kinder markasının çocuğunuzun yardım almadan kendi başına ayağa kalkabilmesine olanak tanıyan bu karyolasını detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

6. Çocukların sağlığını gözeten bir marka...

Çocuğunuz için kendi başına rahatlıkla yatıp kalkabileceği bir Montessori yatak arıyorsanız ve çatısız modeller ilginizi çekiyorsa bebek ve çocuk mobilyalarında ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Ninnimo markasının bu karyola modeline bakabilirsiniz. Markanın bu çatısız karyola modeli bebek ve çocuk sağlığına uygun materyallerden üretiliyor. 98 cm genişliğindeki bu karyolanın uzunluğu 198 cm, başucu ve ayak ucu yüksekliği 45 cm ölçülerinde. 90x190 cm ebatındaki yataklarla rahatlıkla kullanabileceğiniz bu karyolayı aldığınızda köşelerinin sertliğinden dolayı 4 yaşından küçük çocuklar için ek koruyucu kullanmanız tavsiye ediliyor.

Ninnimo markasının bu Montessori yatağını incelemek için buraya tıklayın.

7. Çocuğunuzun yatağında bir çadır görünümü yaratmak istiyorsanız...

Çocuğunuz için çadır atmosferi yaratabileceğiniz bir Montessori yatağı arıyorsanız bu karyola modeli sizin için uygun bir alternatif olabilir. Markaawm markasının doğal çam ağacı kullanılarak üretilen bu karyola modelinin yerden yüksekliği 14 cm, korkuluk yüksekliği ise 48 cm. Üretiminde boya ve vernik kullanılmayan bu karyola, tamamen doğal ahşap görünümüne sahip. İstenildiğinde giriş yönü değiştirilerek monte edilebilen bu yatağın çatı örtüsü de marka tarafından ayrıca gönderiliyor.

Markaawm'nin bir çadır atmosferini anımsatan bu Montessori karyola modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Çatılı modellere alternatif arayanlara...

Çocuğunuzun rahatlıkla kullanabileceği bir Montessori yatağı arıyorsanız ve çatılı modeller ilginizi çekiyorsa Loolpi Home markasının bu karyola modeline de göz atabilirsiniz. Bebek, çocuk ve hamile sağlığına uygun olacak şekilde kimyasal ve sağlığa zararlı hiçbir materyal kullanmadan %100 doğal birinci sınıf çam ağacından üretilen bu karyola, kurulumunu rahatlıkla yapabileceğiniz şekilde paketleniyor. Çatılı bir model olan bu karyolanın çatı bölümü de çocuğunuzun tutunabileceği ve dilerseniz üzerini istediğiniz gibi dekore edebileceğiniz şekilde tasarlanıyor.

Ürünlerini çocukların rahatlığı için büyük bir özenle tasarlayan Loolpi Home markasının bu doğal çam karyola modelini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

9. Beyaz renkli modelleri sevenlere...



Çocuğunuzun rahatlıkla kullanabileceği Montessori yatak arayışınızda beyaz modeller ilginizi çekiyorsa Ninnimo markasının bu karyola modeli sizin için uygun bir seçenek olabilir. Markanın 18 mm kalınlığında birinci sınıf MDF levha kullanarak ürettiği, 90x190 cm ebatındaki yataklarla uyumlu olan bu karyola modelinin genişliği 98 cm, uzunluğu 198 cm, başucu ve ayak ucu yüksekliği ise 45 cm. Bu modellerin köşe birleşimlerindeki 90 derecelik açı oluşumundan dolayı 4 yaşından küçük çocuklar için ek koruyucu kullanılması tavsiye ediliyor.

Bebek ve çocuk mobilyası çeşitleriyle dikkat çeken Ninnimoni markasının bu beyaz renkli Montessori yatağını incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Estetik ve basit tasarımlardan hoşlananlara...



Çocuğunuzun hiçbir yardım almadan rahatlıkla yatabileceği ve kalkabileceği, estetik ve basit tasarımlı bir Montessori yatak arıyorsanız Köşk Mobilya markasının bu karyola modelini değerlendirebilirsiniz. Markanın birinci sınıf çam ağacından üretilmiş bu karyolasının yapımında insan sağlığına zararlı ve kanserojen maddeler kullanılmıyor. Basit ve sade görünümüyle dikkat çeken bu karyola modeli, 51 cm yüksekliğindeki korkulukları sayesinde çocuğunuzun yatağından düşme ihtimalini ve korkusunu ortadan kaldırıyor.

Köşk Mobilya markasının kolay kurulumlu bu karyola modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

