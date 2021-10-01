Yeni nesil eğitimi eve taşıyan en iyi montessori ürünleri

Montessori, çocukların bireysel becerilerine önem veren ve onlara yaşamın her alanında özgürlük sağlayan yeni nesil bir eğitim modeli. Bu modeli çocuğunuzun gelişim sürecine uygulamak istiyorsanız önce onun güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almanız, sonra hakimiyeti evin en küçük bireyine tam anlamıyla teslim etmeniz gerekiyor. Çocuğunuz raflara kendisi yetişebilmeli, askıdan istediği elbiseyi alabilmeli, gece olduğunda yatağına çıkmak için size ihtiyaç duymamalı. Montessori modeline uygun yeni nesil mobilya ve oyuncaklara göz atmaya hazır mısınız?

Montessori denildiğinde ilk akla gelen: Çatılı Montessori karyolası

Montessori tarzı döşenen çocuk odalarının en göze çarpan parçası, çatılı çocuk karyolası. Bu ürün; sadece bir mobilya olmanın çok ötesinde işlev görüyor. Eğitici bir karaktere de sahip olan Montessori yatakları, zemine yakın biçimde tasarlandığı için çocukların düşme riski ortadan kalkıyor ve geriye öğrenmenin keyfi kalıyor. Çocuğunuz istediğinde yatağa uzanmak, yataktan çıkmak ve hatta yatağını toplamak için sizin yardımınıza ihtiyaç duymayacak. Kendi ayakları üzerinde duran öz güvenli bir birey daha nasıl çekirdekten yetişebilir ki?

En kıymetliniz için seçebileceğiniz Montessori yatağı, çatılı forma ve 90x190 cm ebatlarında iç yatak ölçüsüne sahip. Çatı yüksekliği 170 santimetre olan bu ürün, yatmadığı zamanlarda çocuğunuz tarafından bir oyun evi olarak da kullanılabilir. Doğal bir malzeme olarak çam ağacından yapılan bu yatağı LED ışıklarla ya da ponponlarla süsleyebilir, bu sayede bebeğinizi kendi yatağında yatmaya daha kolay teşvik edebilirsiniz.

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Olmazsa olmaz: Çalışma masası ve sandalyesi

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İlkokul alışverişi sırasında çalışma masası almak, ebeveynlik tarihinin tozlu raflarında kalmış durumda. Özellikle Montessori tarzı yenilikçi eğitim modellerinde, neredeyse yürümeye başlayan her çocuğun bir çalışma masası ve sandalyesi var. Elbette yine ilk kural, bu ürünlerin çocuğunuza uygun ebatlarda tasarlanması ve ahşap gibi hem kaliteli hem de sağlıklı bir malzemeden yapılması.

Baby Toys ahşap masa ve sandalye seti çocuk odanıza çok yakışacak. Ahşap dokusu sayesinde odadaki diğer tüm renklerle de kolayca uyum sağlayan bu ürün; iki sandalye içerdiği için minik misafirlerinizin de yüzünü güldürmeye aday.

Uzun yıllar kullanabileceğiniz ürünü buraya tıklayarak yakından inceleyebilirsiniz.

Kitaplarını kendi seçsin: Montessori tarzı kitaplık

Montessori tarzında vazgeçilmez olan “Her yere kendisi yetişsin” kuralı kitaplıkta da geçerli. Elbette mobilyayı satın aldıktan sonra montaj ve sabitleme sırasında siz de bu kuralı gözetmeli, gerekirse yıllar içinde değişikliğe gitmelisiniz. Montessori kitaplıklarında diğer bir önemli detay ise kitapları görsel olarak çocuğa cazip gelecek bir biçimde sergileyebilmek. Dönem dönem kitaplıkta sergilenen kitapları yaşa ve ilgi alanına göre değiştirerek kitap okuma hevesini daha da artırmanız mümkün.

Emdief Home 3 raflı çocuk kitaplığı, kolay kurulumu ve parlak beyaz rengi ile tercih edebileceğiniz en güzel Montessori kitaplıklar arasında. Tamamı MDF malzemeden yapılan kitaplık, sağlığa zararlı madde içermeyen yapısıyla çocuk odanıza şıklık katıyor.

Hem şık hem de işlevsel bu kitaplığı incelemek için tıklayın!

Aktivite masası hayat kurtarır

Çocuğunuz mental olarak gelişirken siz de sakince kahvenizi yudumlamak istemez miydiniz? Eğer cevabınız herkes gibi evetse, iki adım geri çekilin ve sahneyi Montessori tarzı aktivite masanıza bırakın. Masaya bağlı farklı özellikte aparatlar, motor becerilerden zeka gelişimine kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Siz de yorucu günleri biraz olsun kolaylaştırmak isterseniz bu aktivite masalarından bir tane edinmelisiniz.

Sizin için seçtiğimiz Janod imzalı çoklu aktivite oyuncağı; hem çok şık hem de işlevsel olarak çok yönlü değerlendirilmeye müsait. Labirentler, dişli çarklar, şekil sınıflandırma küpleri ve hayvan figürleri ile miniğinizin bu oyuncaktan sıkılması pek de mümkün değil.

Özellikle 1-3 yaşları arasında çocuğunuz varsa bu ürünle tanışmak için tıklayın!

Küçük şef kendi mutfağında

Montessori tarzı mutfak sayesinde belki geleceğin Michelin yıldızlı şefini, belki de kendi evinin hamarat bireyini yetiştireceksiniz. Sadece çocuğunuzun mutfaktaki hallerine bakıp geleceğe dair hayallere dalmak bile çok güzel, değil mi? Mutfak becerilerinin bir hayat boyu kadın erkek tüm bireyler için gereksinim olduğu düşünüldüğünde, bu alana yatırım yapmakta büyük fayda var.

Ebu Dizayn imzalı oyuncak çocuk mutfağı, detayları ile sizin de kalbinizi çalabilir. Boyu 82 cm, eni 68 cm ve derinliği 30 cm olan bu ürüne evinizde kolayca bir alan yaratabilirsiniz.

Uzun vadeli kullanıma uygun, doğal kayın ağacı ve MDF içerikli ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ahşap oyuncaklar hep moda

Sağlıklı, doğal, rahatlatıcı, sıcak, geri dönüşüme uygun ve nostaljik... Ahşap oyuncaklar işte tüm bu özellikleri sayesinde Montessori tarzına gönül veren tüm ebeveynlerin kalbini fethediyor. Dededen toruna, nesilden nesle geçen ahşap oyuncak keyfini sizin miniğiniz de bir an önce yaşamalı.

Sizin için seçtiğimiz 32 parçalık ahşap sıralama ve istifleme kulesi, özellikle rakamları öğrenme aşamasındaki miniklerin ilgisini çekiyor. Şekilleri ve sayıları tanımak, okul öncesinde basit matematik işlemlerine aşina olmak bu setle mümkün.

Yıllarca saklayabileceğiniz oyuncakla çocuğunuzun hayatına eğlenceli bir dokunuş yapmak için tıklayın!

İp geçirme eğlencesi

Montessori etkinlikleri arasında çocuklara küçük ev işlerini devretmek de var. Bezelye ayıklamak ya da mandalları çamaşır ipine dizmek gibi aktiviteler çocuklar için hem eğitici hem öğretici. Örgüyü ya da halı dokumayı andıran ip geçirme oyunları da Montessori çerçevesinde tercih edebileceğiniz ahşap oyuncaklar arasında.

Gittiğiniz her yerde yanınıza alabileceğiniz Moccotoys imzalı ip geçirme oyunu; çocuğunuzun hemen kavrayabileceği basitlikte.

Elma biçimindeki oyuncak, ahşap malzemeden oluşuyor ve burada ziyaretinizi bekliyor.

Oyuncaklar bir arada

Montessori oyuncakları genellikle çok parçalı ahşap setlerden oluşuyor. Bu oyuncaklar ne kadar şık olursa olsun, dağınıklık yaratmaları da kaçınılmaz. İşte böyle durumlarda tüm oyuncakları gruplayarak yerleştirebileceğiniz oyuncak dolapları imdadınıza yetişebilir. Tekli oyuncak dolabını, çocuk odasındaki bu zorunlu ihtiyacınız için mutlaka incelemelisiniz.

Farklı renkleri ile çocuğunuzun odasına uyum sağlayan ve evinize düzen getiren oyuncak dolabı için hemen tıklayabilirsiniz.

Biri öğrenme kulesi mi dedi?

Öğrenme kulesi, çocuğunuzun boyunun tezgahlara ve lavabolara yetişmesini sağlayan ve Montessori sayesinde hayata geçen yenilikçi bir ürün. Bu kuleyi evin her köşesinde rahatlıkla kullanabilir, meraklı miniğinizi keyifle inceleyebilirsiniz.

Sizin için seçtiğimiz Woodylife imzalı öğrenme kulesi, ahşap malzemeden oluşuyor ve boyasız olarak satışa sunuluyor.

Kolay bir kuruluma sahip olan kuleyi inceleyip satın almak için tıklayın!

Pikler: Hem eğiten hem eğlendiren üçgen

Pikler üçgeni, sizin de yeniden çocuk olmayı dileyeceğiniz şahane bir parkur sistemi. Bu ürün için evinizde genişçe bir alana ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle uzun ve soğuk kış günlerinde, parka gitmeden de fiziksel aktiviteler yapabilmek çocuğunuz için büyük şans olacak.

İşte karşınızda sizin için seçtiğimiz kemer, üçgen ve rampadan oluşan; çocukların 3 boyutlu düşünmesine yardım eden 3 parçalık bir Pikler tırmanma seti. Bu ürün hem çocuğunuzun kaba motor becerilerine hem de sınırsız hayal gücüne rahatlıkla hitap edebilir, günlerine eğlence katabilir.

Ahşap malzemeden yapılan Kukuta imzalı ürün için hemen tıklayın!

