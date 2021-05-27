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  4. Yeni partisi dün Türkiye'ye ulaşan BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak

Yeni partisi dün Türkiye'ye ulaşan BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak

27.05.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech aşısında dün gerçekleşen yeni parti sevkiyatla toplumsal aşılama hız kazanacak ve saklama koşullarındaki değişiklikle uygulama tüm devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler, uygun aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

Yeni partisi dün Türkiye'ye ulaşan BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, küresel Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ocak ayında başlatılan aşılama programında yeni BioNTech sevkiyatlarıyla toplumsal bağışıklama süreci hız kazanacak.

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15 HAZİRAN'A KADAR 30 MİLYON DOZ ULAŞMIŞ OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 20 Mayıs'ta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısındaki görüşmeleri doğrultusunda tedarik süreci günbegün planlanan BioNTech aşısının bir kısmı dün Ankara'ya ulaştı. Haziran için temin edilmesi öngörülen 30 milyon dozun 14,2 milyonu, 15 Haziran'a kadar Türkiye'ye gelecek.

Eylülde 120 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'nin elinde olacak.

SAKLAMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin geçen günlerde Avrupa İlaç Ajansının (EMA) hazırladığı "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceği" yönündeki raporun ardından, aşılamada izlenen yol haritasında da değişik yapılması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE DE YAPILABİLECEK

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

Şu ana kadar Bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşıları, saklama koşularındaki değişiklikle tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde de uygulanabilecek.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KAZANMA İÇİN ÖNEMLİ ADIM

100 milyon doz Sinovac için yapılan anlaşmanın dışında 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik-V'nin de temin edilmesiyle toplam 270 milyon doz Kovid-19 aşısına sahip olacak Türkiye'de, toplumsal bağışık kazanmada hedeflenen yüzde 70 oranına kısa sürede ulaşılabilecek.

Aşılama programındaki değişikliğin hayata geçmesiyle uygulama Türkiye genelinde başlatılacak. (AA)

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