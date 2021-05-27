Yeni partisi dün Türkiye'ye ulaşan BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, küresel Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ocak ayında başlatılan aşılama programında yeni BioNTech sevkiyatlarıyla toplumsal bağışıklama süreci hız kazanacak.

15 HAZİRAN'A KADAR 30 MİLYON DOZ ULAŞMIŞ OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 20 Mayıs'ta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısındaki görüşmeleri doğrultusunda tedarik süreci günbegün planlanan BioNTech aşısının bir kısmı dün Ankara'ya ulaştı. Haziran için temin edilmesi öngörülen 30 milyon dozun 14,2 milyonu, 15 Haziran'a kadar Türkiye'ye gelecek.

Eylülde 120 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'nin elinde olacak.

SAKLAMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin geçen günlerde Avrupa İlaç Ajansının (EMA) hazırladığı "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceği" yönündeki raporun ardından, aşılamada izlenen yol haritasında da değişik yapılması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı.