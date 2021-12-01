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Yeni trendlerden dudak ombresi nasıl yapılır, hangi ürünler kullanılır?

30.11.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur ve belirgin dudaklarla kendinizi göstermeye ne dersiniz? Son zamanlarda ombre dudak trendini sıkça duymuşsunuzdur. Saç uygulamalarından sıklıkla duyduğumuz ombre şimdi de dudak makyajında karşımıza çıkıyor. Peki, ombre dudak nedir ve nasıl yapılır? Ombre uygulamasını ve uygulama sırasında kullanacağınız ürünleri adım adım anlattık. İncelemeye ne dersiniz?

Yeni trendlerden dudak ombresi nasıl yapılır, hangi ürünler kullanılır?

Ombre dudak makyajı, birden fazla rengin beraber uygulandığı yeni bir makyaj trendi. Bu makyajda birbirine yakın tonlarda tercih edilen rujların beraber kullanılması ile dudakların daha dolgun görünmesi ve dudak kontürünün vurgulanması hedeflenir. Bu makyajı nude tonları tercih ederek gündüz kombinlerinizi tamamlamak için kullanabilirsiniz. Makyaja ve süslenmeye ilginiz varsa eminim bu makyaj trendini çok seveceksiniz!

1. Kusursuz bir makyaj için pürüzsüz dudaklar şart!

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Konumuz son zamanların trendi ombreli dudaklar. Ombre dudak makyajı oldukça güzel bir görünüm sunabiliyor. Tabii makyajın kusursuz görünmesi için doğru teknikleri uygulamak gerekir. Aksi takdirde can sıkıcı sonuçlar ve emek kaybı yaşanabilir. Ombre yapmaya karar verdiyseniz ilk adım ile başlıyoruz. Kusursuz bir dudak görümü için pürüzsüz dudaklar şart. Eğer dudak kuruluğu yaşıyorsanız bunun için bir dudak peelingi almanız yeterli. Peelingi uygulayın ve sonrasında pürüzsüz ve bebeksi dudaklarla makyajınıza devam edin.

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2. Dudaklarının kurumasını kim ister? Nem şart!

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Gelelim gözden kaçmaması gereken en önemli ayrıntılardan birine: Nemlendirme. Dudaklarınızı peeling ile bebeksi bir hale getirdiniz. Dudaklarınıza uygulayacağınız işlemler sonrası gün boyu makyajın tadını çıkarmak istersiniz. Peki ya dudaklarınız kurur ve çatlamaya başlarsa? İşte bu sebeple dudağınızı nemlendirmek oldukça önemli. Renklendirme adımlarına geçmeden önce dudağınızı nemlendirin. Nemli dudaklar daha canlı, sağlıklı ve ışıltılı bir görünüme sahip olur. Aynı zamanda dudak derinizin sağlığı için de oldukça önemli. Kuruyan dudaklar çatlamalara neden olur ve kanamalar meydana gelir. Bu durum kötü bir görünüm vermesinin yanında canınızın acımasına da neden olur. Özellikle kış aylarında dudak makyajı öncesi ve uyumadan dudak nemlendiricisi kullanın.

Sağlıklı dudaklar için nemlendirici önerileri burada!

3. Dudak kusurlarınız mı var? Kapatıcılar ne güne duruyor?

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Dudaklar iyice nemlendi ve tüm gün bizi harika hissettirecek neme sahip. Sıra geldi dudak kusurlarına. Şüphesiz herkesin dudağı kusursuz değil. Dudaklarınızda zaman zaman oluşan enfeksiyonlar, çıkan uçuklar kalıcı izlere neden olabiliyor. Tabii ki bunlar çözümü olan problemler. Canınızı sıkmanıza gerek yok. Yüz bölgenizdeki ufak tefek kusurlara uyguladığınız kapatıcılar gibi dudak bölgenize de dudak kapatıcısı uygulayarak var olan kusurlarınızı kapatabilirsiniz. Uygulayacağınız kapatıcı sayesinde dudak renginiz daha eşit bir görünüme sahip olur.

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4. Dudak kalemleri hazırsa başlıyoruz!

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Ombre dudak makyajında en eğlenceli kısımlara başlıyoruz. Bu uygulama için öncelikle yumuşak uçlu ve yüksek kalıcılığı olan bir dudak kalemi edinmelisiniz. Edineceğiniz dudak kalemi, ruj renginizden daha koyu olursa daha etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz. Dudak kaleminizi dudak hattınız boyunca sürün. Üst kısımlarda daha kalın, dudak kenarlarında ise çizgiyi daha ince çekebilirsiniz. Hatlarınızı vurguladıktan sonra dudağınızın iç kısmı açıkta kalacak şekilde dış tarafı boyayın. Dudağın içinde kalan bölgeye kalem renginden daha açık bir ruj uygulayın. Dudak kalemi ile ombre yapmak bu kadar basit!

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5. Daha doğal bir görünüm için dudak/ruj fırçası!

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Dudak ombresi yaparken birden fazla ürünü karıştırarak kullanmanız gerekebiliyor. Böyle bir durumda parmaklarınızın yardımının yanı sıra edineceğiniz bir dudak fırçası, makyajınızın daha profesyonel bir görünüme kavuşmasına destek olur. Malzemeleri ne kadar homojen hale getirirseniz dudaklarınız o kadar doğal ve etkileyici görünür. Makyaj esnasında kullanacağınız dudak kalemi ve ruj arasındaki geçişi fırça yardımıyla dağıtabilir ve daha yumuşak bir geçiş sağlayabilirsiniz. Bunun için her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz bir ruj fırçası edinin. Fırçanın yumuşak olmasına özen gösterin.

En etkileyici karışımları sağlayacak dudak fırçası önerisi burada!

6. Kalem rujlarla ombre makyaj harika olmaz mı?

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Kalem rujlar ile ombre dudak makyajı yapmak, dudak kaleminde olduğu gibi oldukça kolay ve zevkli. Kalem ruj ile ombre yaparken aynı teknikleri burada da uyguluyoruz. Öncelikle dış kontür çizgisine koyu renk bir kalem ruj sürüyorsunuz. Kalem rujun renginin koyu olması makyajınızı daha etkili yapar. Bunun için bordo rengi tercih edebilirsiniz. Dış hatta bordo kalem ruj çektikten sonra dudak içlerine doğru gül kurusu bir kalem ruj ile dudağınızı doldurabilirsiniz. En iç kısmı boş bırakmaya özen gösterin. Gül kurusu rengi tamamlandıktan sonra dudağın en iç orta bölümüne dudağınızın tonuna en uygun nude tonda bir kalem ruj sürün.

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7. Mat rujla mat dudak ombresi nasıl yapılır?

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Mat ruj ile makyaj yapmadan bazı püf noktalarını hatırlatmakta fayda var. Kullanacağınız rujun kalıcı ve suya dayanıklı olmasına özen gösterin. Bir başka önemli nokta ise mat ruju uygularken kurumasına izin vermeden diğer kullanacağınız rengi de sürerek karışmasını sağlamak. Aksi takdirde kuruyan ruj, bir başka ruj rengi ile bütünleşmez ve hoş olmayan bir görünüm meydana getirir. Mat ombre dudak yaparken kullanacağınız koyu ve açık turuncu tonları ile harika bir makyaj yapabilirsiniz.

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8. Göz alıcı parlaklık, ombre ile buluşuyor!

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Parlak ombre dudak için edineceğin rujların saten yapıda ve ultra parlak bitişli ürünler olmasına dikkat etmelisiniz. Parlak bitişli bir ombre tercihinde birbirine yakın olan tonları tercih etmenizi öneriyoruz. Aynı kıyafet kombinlerinde olduğu gibi ton sür ton bir uyumu burada da yakalayabilirsiniz. Örnek verecek olursak dışa sürülen koyu kırmızı tonlarındaki parlak bir ruj ile koyu pembe parlak bir ruju harmanlamak harika bir sonuç yaratır. Dış bölgeye uyguladığınız koyu kırmızı ruju, fırça yardımıyla dairesel hareketler yaparak koyu pembe ile harmanlayın. İşte bu kadar basit!

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9. Simsiz bir ombre düşünülmez!

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Özel bir geceye davetlisiniz. Kıyafetinizle olduğu kadar makyajınızla da ön plana çıkmak istiyorsunuz. Yapacağınız şey çok basit. Kırmızı tonlarının hakim olduğu bir ombre dudak makyajı, geceye damgasını vuracak! Dilersiniz kırmızıyı mor tonlarla kombinleyin dilerseniz metalik renklerle herkesi büyüleyin. Ancak asıl can alıcı kısmı söylemedik. Son hamle olarak dudağınızın alt orta iç kısmına metalik tonlarda sim geçerek büyüleyici bir görünüm oluşturabilirsiniz. Bu son hamle ile artık tüm gözler sizin üstünüzde!

Ombre dudaklar için ışıl ışıl simler burada!

10. Sabitleyici bitti demeden bitmez!

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Buraya kadar her şeyi güzelce uyguladınız. Harika bir ombre dudak makyajına imza attınız. Ama daha işiniz bitmedi. Öncelikle elinize bir kağıt mendil alarak mendile bir öpücük kondurun. Bu sayede makyajın fazlalığı kağıt mendile geçer ve daha doğal bir görünüm verir. Sonrasında mutlaka makyajınız için bir makyaj sabitleyici edinin. Harcadığınız zamanın boşuna gitmesini istemeyiz. Gün boyu sizinle olacak ombre dudak makyajınız için sabitleyiciyi sıkın. Kuruması için birkaç saniye bekleyin ve mutlu son: Ombre dudak makyajınız hazır! Güzel dudaklarla bol kahkahalar sizinle olsun!

Sabitleyici linki için buraya tıklayabilirsiniz!

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